"La medalla es un honor por mi estrecho vínculo con mi pueblo"

Pablo Sycet es uno de los pintores andaluces más importantes de la generación de los 80, aunque no solo ha trabajado la pintura. Su capacidad creativa ha integrado numerosas disciplinas, entre las que se encuentran el diseño gráfico, la composición de letras de canciones o la producción de exposiciones. Fruto de su labor artística y su estrecho vínculo con Gibraleón, el artista fue reconocido en la noche de ayer con la Medalla de Oro de la Villa 2018 que concede el Ayuntamiento olontense.

-¿Qué supone para usted este reconocimiento?

Quiero que todo mi patrimonio artístico quede reunido en una fundación ubicada en Gibraleón"

-En primer lugar, un honor y una gran satisfacción. Sin embargo, es cierto que también incredulidad, porque yo nunca me he dedicado a cosas muy tangibles ni he vivido mucho en el pueblo. Es una dulce recompensa por mi labor creativa de un municipio al que estoy muy arraigado.

-¿Cuál es el motivo del estrecho vínculo que guarda usted con Gibraleón?

-Es algo inexplicable, como sucede con casi todo lo emocional. Seguramente, si mis padres no me hubieran arrancado del pueblo cuando tenía 9 años, al internarme en un colegio de Sevilla, igual yo no tendría esta especie de arraigo indescriptible. Tengo un vínculo formal y plástico en mis pinturas del pueblo y en las canciones donde figuran escenas de Gibraleón. Mi añoranza se hizo más manifiesta cuando comencé hace tres años a compartir experiencias propias en las redes sociales. La idea fue de un amigo periodista y ha tenido una gran repercusión en el pueblo.

-¿Qué recuerdos guarda con mayor cariño durante aquellos nueve años de infancia que pasó en el municipio?

-Mis recuerdos están vinculados a un escenario muy concreto, integrado por mi calle y las adyacentes. Todo se circunscribe a un emplazamiento que no pude disfrutar por mi voluntad. Por tanto, terminé creando un territorio paralelo que tiene hilos de conexión con el real, pero que tiene autonomía propia, ya que supone una recreación de lo que no pudo ser.

-¿Tiene algún proyecto en Gibraleón para el futuro?

-Estoy en el proceso de ubicar en el municipio una fundación en la que se recogería todo mi patrimonio, toda mi colección de arte contemporáneo. Quiero que todo quede reunido en mi pueblo en un futuro.

-Ha trabajado numerosas disciplinas a lo largo de su trayectoria. ¿Con cuál se quedaría?

-Es muy difícil decantarse por una. Como pintor, soy el único dueño de mi trabajo, desde el lienzo en blanco hasta la firma. Sin embargo, la satisfacción que puede dar escribir una canción es bien distinta, ya que la música puede alterar sentimientos. Pese a ello, tiene el condicionante de que no soy el único artífice, pues dependo de gente que sepa, con su voz, transmitir lo que he escrito. La relación causa y efecto es muy diferente.

-¿Y qué trata de transmitir con su pintura?

-Trato de entenderme a mí en la medida de mis posibilidades, y si eso sirve para tender puentes emocionales entre mi experiencia y la persona que se detiene a mirar un cuadro, merece la pena. No obstante, en caso de que ese milagro no se produzca, también tengo la recompensa de quedarme satisfecho por mi proceso de creación.

-Si tuviera que elegir entre sus trabajos, ¿con qué canción y con qué cuadro se quedaría?

-Miro la vida pasar, de Fangoria, Sentir, de Luz Casal, y En un mar de fuegos, de Avíate! En cuanto a la pintura, Cuanto sé del Edén, un gran formato de mediados de los 80, es mi preferido.