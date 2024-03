¿No quieres esperar al Black Friday? Así puedes conseguir los mejores descuentos en telefonía

Todavía falta mucho para el Black Friday, y las rebajas de enero ya han quedado muy atrás. No tenemos grandes descuentos en electrónica asomando en el horizonte, pero ¿qué ocurre si se te ha roto el móvil y tienes que cambiarlo cuanto antes? Nos guste o no, los smartphones se han convertido en dispositivos esenciales para nuestro día a día, así que, si no es posible reparar el teléfono, se hace indispensable conseguir un reemplazo cuanto antes.

El problema está en el presupuesto. Los teléfonos más económicos pueden rondar los 150 o los 200 euros, con lo que son relativamente asequibles, pero no siempre tienen la mejor calidad. Cuando cuestan tan poco, suelen tener una resolución muy pobre en las cámaras, muy poco espacio de almacenamiento, y un procesador de poca potencia. Si quieres un buen móvil para los próximos años, es mejor buscar uno a partir de los 400. Y aquí, cada euro cuenta.

Por suerte, todavía tienes algunos recursos a tu disposición para rebajar un poco el precio de tu Samsung, tu Píxel, tu Xiaomi o tu iPhone. Aunque no haya grandes liquidaciones a la vista, sigue habiendo competencia entre diferentes comercios, que se esfuerzan por ofrecerte los precios más asequibles para que compres sus tiendas. ¡Descubre cómo puedes disfrutar de un móvil de última generación al mejor precio!

Compara los precios de las grandes superficies

Lo primero que deberías hacer es comparar los precios en las principales tiendas de electrónica y grandes superficies de España. ¡Lo creas o no, puedes ahorrar más de cien euros en tu móvil simplemente optando por el comercio adecuado! El problema es que nadie dispone del tiempo para recorrerlos todos hasta decidirse por el más barato, pero, por suerte, tampoco te hace falta. Puedes simplemente comparar los folletos ofertas desde casa.

Ni siquiera es necesario que te hagas con todos los folletos, porque hay tiendas que siempre tienen un plus en el precio y que no merece la pena revisar. En la mayoría de los casos, para conseguir un buen móvil, basta con comparar los precios de Carrefour, Mediamarkt, Alcampo, Phone House y la Fnac. ¡Con esto habrás cubierto buena parte del mercado! Pero espera, no te lances a comprar tu móvil todavía. ¡Quizá lo consigas aún más barato!

Revisa las tiendas online

Las tiendas online puede que ofrezcan precios incluso menores que las tiendas físicas, incluso cuando están liquidando stock. En España, las más populares para comprar móviles son Amazon, PC Componentes y eBay, aunque debes recordar que eBay no es una tienda en sí misma, sino un portal de subastas que conecta a múltiples vendedores. ¡Pese a todo, siempre pueden aparecer ofertas interesantes!

Si dispones de algo más de tiempo, puedes establecer alertas en los precios para conseguir tu móvil todavía más barato. Esto es ideal si tu móvil actual todavía funciona, pero quieres ir preparándote para comprar uno nuevo más adelante al mejor precio. Si no, las alertas no te servirán de mucho, así que deberás conformarte con comparar los precios actuales de las principales tiendas físicas y digitales.

Compara las especificaciones

Al comprar móviles, no siempre es buena idea anclarse en un modelo y desatender todos los otros. Lo creas o no, muchos de los componentes de los móviles son comunes a distintas marcas. ¡Sí, incluso a los iPhones! Por eso, si sabes cómo revisar las especificaciones de los móviles puedes ahorrar mucho dinero optando por marcas más económicas. Al fin y al cabo, ¿por qué pagar de más, cuando el producto final es casi el mismo?

Dependiendo del uso que le vayas a dar al móvil, hay algunas métricas que tienen más importancia que otras. Está claro que necesitas un móvil con buenas cámaras y un buen estabilizador de software si quieres grabar videos para Instagram o TikTok, mientras que te conviene priorizar la RAM y el procesador si lo usas más para jugar a videojuegos. ¡Y, si lo tuyo es el streaming, asegúrate de que el móvil tenga mucha capacidad de almacenamiento!

Compra el móvil a plazos

De acuerdo, puede que no sea una medida de ahorro real, pero al menos te permitirá hacerte con un buen móvil cuando más lo necesitas sin tener que tocar demasiado tu cuenta bancaria en primera instancia. La mayoría de comercios que hemos mencionado antes te ofrecerán seguramente la opción de financiar tu compra en dos o tres plazos, pero, si quieres pagar el móvil cómodamente durante un año o dos, es mejor comprarlo con tu empresa de telefonía.

Tanto Vodafone como Movistar u Orange te ofrecerán distintos modelos de móviles con compras a plazos que se extienden durante un periodo de un par de años. De este modo solo tendrás que pagar unos pocos euros al mes, y podrás disfrutar de un móvil de vanguardia durante un buen tiempo. Cuando termine el plazo, y si tu móvil ya está un poco pasado de moda, siempre puedes repetir el proceso.