Besten10 es la primera empresa española en fabricación de ropa que admite criptomonedas

Besten10 y la empresa onubense Reental unen sus caminos para ofrecer la posibilidad de pagar los productos adquiridos en su fábrica con criptomonedas, tras el acuerdo alcanzado entre Antonio Gómez y Eric Sánchez. En el continuo crecimiento y renovación de la empresa, la también onubense Besten10 ha decidido dar un paso adelante y ofrecer esta novedosa forma de pago a sus clientes. Aunque las criptomonedas no están totalmente integradas en la sociedad, es algo que va avanzando muy rápido y ya son cada vez más personas las que las manejan.

De esto sabe bastante el CEO de Reental, Eric Sánchez, quien piensa que “obviamente, en principio, esto va más dirigido a las personas o empresas que actualmente usan las criptomonedas, pero no deja de ser otro medio de pago más. Quien no quiera pagar de esta manera, podrá seguir usando los euros; para el que la usa, es una nueva manera de decir yo tengo un capital en criptomonedas y las utiliza para comprar un bien, y para el que todavía no usa criptomonedas, es una muestra de que cada vez está más cercano, no sólo esto que se escucha siempre de criptomoneda como inversión un poco especulativa y muy volátil, si no que tiene un uso real. De hecho, de aquí a dos años aproximadamente, vamos a poder pagar casi todo con criptomonedas”.

Como parte de este acuerdo, Besten10 será la empresa que les fabrique todos los productos que Reental ve, más que interesante, ofrecer a sus usuarios: “Reental está intentando crecer para que su comunidad sienta una pertenencia a ésta. Aquí creíamos que era interesante hacer prendas con nuestra marca ‘Reental’ y de ahí surge nuestro lazo con Besten10. Antonio y yo nos conocemos hace mucho tiempo y creíamos que no había una mejor empresa para hacer nuestra ropa personalizada. De esta manera nos beneficiamos los dos: yo puedo ofrecer a mis usuarios ropa personalizada, lo que hace que mi comunidad siga creciendo y sintiendo esa pertenencia y, por parte de Besten, es interesante que tenga esa exposición a este sector financiero que está creciendo, que sus clientes puedan hacer el pago con criptomonedas y el poder llegar a muchas empresas que seguro les parece interesante esto y probablemente quieran hacer cosas como Reental (de tema de prendas) y tenga ahí ese servicio”.

Antonio Gómez, propietario de Besten10, explica el porqué de ser la primera empresa española de fabricación de ropa deportiva en la que se pueda pagar con criptomonedas supone: “Viendo el crecimiento y expansión que está teniendo la marca, donde empezamos por clientes locales y ya vendemos a todo el mundo, vimos muy interesante dar otro servicio y otras facilidades a los clubes, empresas, clientes… Esto es algo totalmente innovador, que está a la orden del día y tenemos una confianza cien por cien en Eric y en Reental. Aunque muchos de nosotros no tengamos mucha información acerca de esto de las criptomonedas, lo dejamos en manos de los profesionales para que nuestros clientes puedan hacer este tipo de pago”.

Reental es una empresa dedicada a democratizar el acceso a la inversión inmobiliaria, dando acceso a cualquier persona de cualquier parte del mundo a invertir en productos rentables, seguros y líquidos en tan sólo dos clics. Puedes conocer mejor esta empresa onubense aquí: https://www.reental.co/