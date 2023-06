Benito Bernal, la joven promesa de la guitarra flamenca en Huelva

Benito Bernal, onubense nacido en Villanueva de los Castillejos creció escuchando a Camarón y a Vicente Amigo, artistas que le hacían "volar", asegura, y ahora es él quien a sus 24 años hace sonar los acordes flamencos de su guitarra española en el Corral de la Morería: "Me considero un guitarrista un poco anárquico", comenta. "Un guitarrista tiene que tener pasión, eso es lo que hace que puedas echar horas, no cansarte, no frustrarte y, sobre todo, que día tras día tengas la misma ilusión por contar cosas a través de la guitarra", explica Bernal considerado una joven promesa de la guitarra flamenca.

Bernal debutó en solitario en la XXII Bienal del Flamenco con el espectáculo De la mano de Dani Morón, y ha acompañado con su guitarra a artistas como Arcángel, Sergio de Lope, María Moreno o Eduardo Guerrero, con quien actualmente comparte el espectáculo Origen en el Corral de la Morería de Madrid. También compone, trabaja en sus proyectos en solitario y prepara la producción del disco de la vocalista flamenca Ángeles Toledano.

"Un guitarrista tiene que estar dispuesto a echar horas. Por lo menos, los primeros años de la vida, donde adoptas tu forma propia", señala Bernal. "Hay días que puedo estar tanto tiempo con la guitarra que hasta se me olvida comer, mientras que otros solo puedo dedicarle una hora, aunque es cierto que nunca pierdo de vista la guitarra", dice el joven, que comenzó a tocar este instrumento en casa y gracias a la influencia de su madre y de sus hermanos.

Reconoce que no tenía la vocación de guitarrista clara. "Cuando eres pequeño te tomas las cosas como un juego que te gusta, a mí me divertía", explica el músico, que con dieciséis años ingresó en el Conservatorio Profesional de Música de Huelva, previo al Conservatorio Superior de Música de Córdoba, al que accede tres años después. "Cuando uno crece toma más conciencia de las cosas y tiene que elegir un camino", dice Bernal que tiene sus referentes más próximos en casa y en las mismas tablas a las que él se sube a actuar. "Mi madre me enseñó a tocar mis primeros acordes y a colocar las manos sobre los trastes", explica. "También recuerdo a un profesor de mi pueblo, Manuel Jesús Ruiz, él fue el primero en decirme que podría llegar a ser alguien con la guitarra", añade.

Reconoce que si echa la vista atrás nunca habría imaginado poder dedicarse a ello de forma profesional y completa. "Ganarme la vida con esto era inimaginable", detalla el músico, cuyo sueño profesional es poder lanzar su propio disco, en el que componer y tocar sus canciones. "La razón de ser de cualquier músico es contar su propia historia, me gustaría darle caña a mi proyecto en solitario, pero sé que es algo que tiene que ir de forma lenta", apostilla. Lo que tiene claro es que de momento disfruta el presente. "Poder estar al servicio de grandes músicos es sin duda lo más bonito de esta profesión", concluye.