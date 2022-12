Bellavista celebra este jueves el primer open solidario de golf Fin de Año

Todo preparado para celebrar este jueves en el Club de Golf de Bellavista el I Open Golf ‘Fin de Año’, que pretende reunir a un centenar de jugadores para esta gran fiesta deportiva, cita ideal para despedir el año entre naturaleza y amigos.

El torneo dará comienzo a las 9:30 en el club centenario ubicado en la localidad de Aljaraque. Parte de lo recaudado irá destinado a la compra de alimentos no perecederos para la Obra Social de la Hermandad Sacramental de Pasión de Huelva.

Desde la organización hacen un llamamiento a la colaboración, aunque no se juegue el torneo, llevando alimentos no perecederos, ya que toda ayuda suma. Igualmente, habrá al finalizar el torneo una comida y posterior fiesta a la que pueden sumarse ciudadanos que no participen en el campeonato. Tras el I Open de Golf de Fin de Año de Bellavista habrá un almuerzo y actuación del grupo Del Juré, para amenizar una velada solidaria con el Golf como principal protagonista.