Del referente popular de la Costa a la representación del Gobierno andaluz

Sonaba como candidata al puesto aunque hasta ayer el partido prefirió mantener un hermetismo absoluto y no confirmarlo. La concejal lepera Bella Verano es la nueva delegada del Gobierno andaluz en Huelva, en sustitución de Francisco José Romero. Es la primera cara que se da a conocer de la flamante administración surgida tras la llegada al Gobierno andaluz de Juanma Moreno y una muestra de que el lepero es el municipio de referencia para el Partido Popular, no sólo de la Costa sino también del conjunto de la provincia. De hecho, dentro del propio partido no se descarta que Lepe sea el origen de algún nombramiento más (aunque de diferente rango) para formar parte del nuevo equipo de Gobierno.

Verano conoce muy bien la provincia como diputada provincial que es desde 2015, y combina juventud con experiencia en la gestión, como ha demostrado al frente de áreas tan relevantes como Economía, Hacienda, Desarrollo Local, Empleo y Turismo en su Ayuntamiento.

Su teléfono móvil ayer no dejó de sonar y a pesar de ello intentó responder a todas las llamadas, aunque, eso sí, prefirió no realizar ninguna declaración antes de tomar posesión oficialmente del cargo (mañana), tal y como mandan las directrices del partido.

Quienes han trabajado codo con codo con la secretaria general del PP de Lepe y número tres del partido en Huelva destacan su determinación y claridad en sus ideas, además de la “generosidad” y “fidelidad”, dos cualidades que el alcalde de Lepe, Juan Manuel González, resalta sobre cualquier otra. Él sabe de lo que habla y ayer mismo ya reconocía que la empezaba a “echar de menos” porque “Bella es una de esas personas de las que puede presumir el PP y que siempre ha demostrado una labor impresionante dentro del equipo de Gobierno”. González no podía esconder su satisfacción porque además del reconocimiento personal “muy merecido” a su hasta ahora teniente de alcalde, es “un mérito de Lepe”.

La nueva delegada del Gobierno andaluz es una mujer de partido y así también lo resalta el presidente de los populares en Huelva, Manuel Andrés González. El líder popular entiende que “es la persona idónea” para el cargo de máximo representante del Gobierno andaluz en la provincia”, de ahí que no dude que “Huelva va a tener una delegada del Gobierno Andaluz sensible a las necesidades de esta provincia” y con “una capacidad de trabajo y un compromiso fuera de toda duda para afrontar los retos que tiene por delante Huelva”.

Verano es licenciada en Humanidades por la Universidad de Huelva y diplomada en Turismo por la Escuela Superior de Turismo de Huelva.

Nombres para más cargos

A partir de ahora se sucederá una serie de nombramientos para los que hay fieles candidatos y también históricos del partido que se han acercado (físicamente o a través de algún escrito) a la sede de la calle Alonso Sánchez de la capital.

La que fuera la última subdelegada del Gobierno popular, Asunción Grávalos, se perfila como la próxima presidenta del Puerto de Huelva. Relevó a Enrique Pérez tras su jubilación y dejó huella en el poco tiempo que ocupó el despacho de la Gran Vía de su carácter dialogante y de consenso. Docente por vocación, permaneció en la Universidad de Huelva durante 27 años, donde ejerció como profesora de Organización de Empresas.

El puesto es goloso y muchos han sido los nombres que se han ligado a él. Unos por entrar en las quinielas y otros porque la oferta ha llegado directamente del propio interesado. Es una de las principales empresas y una de las mayores inversoras de la provincia por lo que no es de extrañar que entre esos nombres hayan sonado el de Pedro Rodríguez, Matías Conde e incluso el alcalde palermo, Carmelo Romero.

Tras el 2 de diciembre, la sede popular ha sido testigo de un continuo ir y venir de rostros que buscan un puesto en el nuevo gobierno y que no pocos interpretan como la recompensa merecida al trabajo realizado durante años.

Delegaciones

La estructura del nuevo gobierno cambia y su reflejo en las delegaciones provinciales quedará repartido en seis carteras (tres de Ciudadanos y otras tres para el PP).Los populares se quedarán con las delegaciones que agrupen Salud y Familias; Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, y una tercera de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Cultura y Patrimonio Histórico. En las filas populares se espera también que la dirección del partido se acuerde de la cuota de la capital.

De ahí que se baraje el nombre de la concejal Berta Centeno como pieza a encajar en el área de Cultura. En ese debe también ha salido a la palestra Pilar Miranda, después de haber pasado por la crisis interna del grupo y ser uno de los pocos componentes díscolos que cambiaron de tercio.

La baraja es amplia y el independiente que en su día sonó como candidato para la capital, Juan Javier Márquez, vuelve a ser centro de diana para puestos relacionados con Salud y Familias. Con más fuerza aún ha sonado el nombre del diputado moguereño Álvaro Burgos, esta vez ligado a la cartera de Agricultura.

El partido naranja asumirá la delegación que englobe Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local; una segunda en la que se agrupe Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, y la tercera de Educación y Deporte e Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. El abanico se abre y como más de un dirigente mantenía ayer “todos esperamos que el trabajo se premie”. El tiempo (poco queda ya) lo dirá.