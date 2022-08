Bella Verano dice que "se dejará la piel" para "conseguir el crecimiento y bienestar de todos los onubenses"

La delegada de la Junta de Andalucía en Huelva, Bella Verano, ha señalado tras ser nombrada de nuevo para ostentar este cargo que "se dejará la piel" para "conseguir el crecimiento y el bienestar de todos los onubenses" porque Huelva es "su tierra". Así lo ha manifestado en sus cuentas de redes sociales, en las que se ha mostrado "orgullosa" por volver a ser la delegada de la Junta de Andalucía en Huelva, toda vez que ha aseverado que "se vuelve a escribir una nueva página en el libro de los andaluces".

"Quiero dar las gracias al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al consejero de Presidencia, Antonio Sanz, así como al que ha sido mi consejero de Presidencia en la anterior legislatura, mi amigo Elías Bendodo, a mi presidente provincial, Manuel Andrés González Rivera, a mi compañera, secretaria y consejera, Loles López, y a mi estimado alcalde de Lepe, Juanma González. Me siento muy feliz de la confianza que se vuelve a depositar en mí para ser la representante del Gobierno andaluz en Huelva", ha añadido Verano.

También ha mostrado su agradecimiento a sus compañeros del PP de Huelva "en particular" y de Andalucía "en general", subrayando que "sin ellos, todos, no hubiese sido posible". "Vuelvo al lugar que un día soñé y trabajé. Vuelvo a la institución por la que me dejaré la piel para conseguir el crecimiento y el bienestar de todos los onubenses. Huelva es mi tierra y, por tanto, mi todo", ha concluido.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía volvió este martes a nombrar a Bella Verano como delegada del Gobierno andaluz en Huelva, después de que fuera sustituida el pasado mes de mayo por el delegado de Agricultura, Ganadería y Pesca, Álvaro Burgos, al tener que abandonar el cargo debido a que concurría como número tres en las listas del PP de Huelva al Parlamento andaluz para las elecciones del 19 de junio, algo incompatible con el cargo de delegada según la Ley Electoral andaluza. Para recuperar este cargo, Verano ha tenido que renunciar a su acta como parlamentaria.