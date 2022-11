La Barriada de la Navidad no se quedará sin adornos navideños pese al robo de las piezas del árbol

La Barriada de la Navidad contará con árbol navideño y con el resto de la decoración prevista para estas fiestas pese al robo reciente de varias piezas durante el montaje de las mismas. Así lo ha confirmado el teniente alcalde del Ayuntamiento, Daniel Mantero, en unas recientes declaraciones en las que asegura que "esperamos que las piezas robadas se puedan reponer pronto" y que la situación quede en una "desagradable anécdota que no se vuelva a repetir".

En esta línea, Mantero ha asegurado que el "aparatoso montaje" que se está realizando "por toda la ciudad" de cara a las fiestas navideñas "requiere dejar instalaciones pendientes hasta que se empiezan a montar una detrás de otra" en el objetivo del Ayuntamiento por "llegar a todos los barrios" y "en ese punto de espera alguien ha pasado por allí y se ha llevado unas piezas".

Esta previsto que la empresa concesionaria del alumbrado navideño, Ximena Iluminación, sustituya las piezas sustraídas en el menor tiempo posible y una vez que acabe de valorar los desperfectos que ha podido sufrir la estructura del árbol tras el robo.

Mientras tanto, los trabajos para la instalación del resto de los adornos navideños continúa al ritmo previsto, tanto en la barriada afectada como en el resto de la capital. En este sentido, la mayoría de los árboles de la ciudad, entre ellos el gran árbol de la Plaza de las Monjas, ya han sido instalado y se encuentra a la espera del arranque del alumbrado que tendrá lugar el próximo día 25.

Los vecinos confían en que este desagradable incidente no se vuelva a repetir: "Estamos deseando ver el barrio iluminado y adornado para estas fechas y esperemos que no haya más incidentes de este tipo". Preguntada sobre si este hecho podría aumentar la sensación de inseguridad dentro del barrio: "Confiamos en que no, en que se descubra quien está detrás de los robos y devuelva lo que no es suyo", asegura Loli Vázquez, vecina de la barriada.