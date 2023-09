Balance positivo de las ventas en el Mercado de San Sebastián de Huelva durante el verano

El presidente de los Detallistas del Mercado de San Sebastián, Juan Carlos Salguero, ha asegurado que la época estival "se ha llevado bien", ya que "no ha bajado demasiado el consumo". Toda vez que ha expresado que sus compañeros recibieron con "tristeza" la paralización de la rehabilitación del mercado, pero ha asegurado que desde el Ayuntamiento "están trabajando para solucionarlo y cumplir los plazos".

Salguero ha explicado que el verano se "ha llevado bastante bien", porque no "se ha producido una bajada de ventas muy alta", aunque ha señalado que tras la pandemia "sí que ha bajado de por sí el consumo".

"El verano se ha podido sobrellevar, algunos compañeros se toman las vacaciones en esta época y se reducen los puestos, pero hemos tenido un verano más o menos defendido. Aunque es verdad que cada vez la época estival es más corta, hasta hace algunos años se alargaba prácticamente hasta la primera semana de septiembre, pero ahora casi finaliza con el mes de agosto", ha valorado.

Al respecto, ha señalado que "no se ha notado mucho" el consumo de gente de fuera, porque estos "han preferido los bares y restaurantes", pero en tiempos de pandemia "se consumía mucho más en casa por el miedo".

Por otro lado, el presidente de los detallistas ha señalado que, dada su experiencia de "37 años" con el pescado, este "al ser el producto más perecedero que hay, ya que su vida es de 24 a 48 horas, se adapta muy fácilmente al mercado", aunque ha subrayado que hay productos como las acedías que "han superado las expectativas que teníamos", al tiempo que ha señalado que también "ha habido menos producción de muchos artículos y ahora que esta está aumentando están bajando los precios".

"Al final todo depende de la producción, de la oferta y de la demanda que venga. Y el pescado es el primero que se adapta al mercado y los clientes lo dicen. Por ejemplo, ahora que está bajando algo la inflación, el precio del pescado también ha bajado muy rápido. Por lo que esperamos que siga está línea de bajada porque es un beneficio para todos", ha reseñado.

Obras del Mercado

En otro orden de cosas, cuestionado por la paralización de las obras de rehabilitación del edificio del Mercado de San Sebastián debido a los problemas de la empresa adjudicataria, el presidente de los detallistas ha asegurado que ha sido "una noticia triste" y "que generó mucha incertidumbre entre los compañeros", pero que "ya está en vías de solución".

"Fueron momentos de gran duda, ya que se planteó un gran problema no solo a nosotros, sino también al Ayuntamiento, ya que la empresa, al parecer, suspende la actividad", ha comentado. Así, Salguero ha explicado que lo que le han trasladado desde el Ayuntamiento es que están trabajando para que la empresa "ceda a otra compañía lo que resta por finalizar la obra".

Por ello, los detallistas están "a la espera de que esto se solucione lo antes posible", tanto para "cumplir el plazo, que eso es algo importante para que el capital que ha venido de la Comisión Europea no se tenga que devolver y que se haga uso de ello", ya que la obras están subvencionadas con fondos europeos, como "por la ilusión", ya que "son muchos los años esperando a que este mercado funcione como lo tiene que hacer". Por ello, ha reclamado que los gobiernos locales "deberían tomar medidas" ante situaciones como esta y que "no es lógico que las obras estén a expensas de si se acaban o no porque una empresa presente suspensión de pagos" porque "al final el que lo sufre es el ciudadano y el que gobierna".

Además, ha señalado que la próxima semana se reactivarán "algunas de las actuaciones que quedaban pendientes por parte de la empresa adjudicataria", toda vez que ha agradecido que el Ayuntamiento esté actuando con "celeridad y vigilancia, tal como se lo solicitamos". "Por ello, vamos a tener la confianza, la ganas y la visión de que esto se reactive de nuevo y tener el mercado que pedimos desde un principio", ha concluido.