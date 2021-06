El Banco de Alimentos reparte en Huelva 3.468.377 kilos de alimentos en el año de la pandemia

16.199. Este es el número de onubenses que pudieron llenas sus despensas gracias a la labor del Banco de Alimentos en el año de la pandemia. La crisis sanitaria que cambió la forma de ver el mundo para la mayoría, pronto se transformó en una crisis económica que llevó a miles de onubenses a una situación sobrevenida de desempleo que nunca entraba en sus planes.

Como consecuencia de esta situación, el número de beneficiarios que llamó a la puerta del Banco de Alimentos de Huelva (BAH) a lo largo de 2020 se vio incrementado en un 25%, lo que les llevó a distribuir 3.468.377 kilos de alimentos, la cifra más alta desde que la ONG llegó a Huelva hace 22 años.

A este aumento de la necesidad entre los onubenses, a los voluntarios de la institución se les sumaba una complicación más, ya que como consecuencia de las restricciones sanitarias no podían captar alimentos de la forma en la que lo hacían tradicionalmente: en la Gran Recogida con los voluntarios acopiando alimentos en los establecimientos.

Por este motivo, explica el presidente de la entidad, Juan Manuel Díaz Cabrera, “tuvimos que agudizar el ingenio para poner en marcha recogidas de alimentos virtuales, de forma que todo el que quisiera colaborar podía bien entregar un donativo económico que nosotros nos comprometíamos a transformar en alimentos, o bien a través de la entrega directa de alimentos en el caso de los productores, como por ejemplo los agricultores”.

Y Huelva respondió. “Sabíamos de la sensibilidad que existe en este sentido en toda la provincia porque siempre responden a todas las llamadas,-explica Díaz Cabrera,-pero el año pasado se desarrolló una extrasensibilidad a causa de la situación que estábamos viviendo que hizo que la respuesta en esta ocasión fuera increíble”.

Tanto es así que la solidaridad demostrada por los onubenses en la Gran Recogida Virtual logró 69.335 kilos de alimentos más que en 2019, lo que supuso que a pesar del mayor número de usuarios, el reparto medio por beneficiario subiera en 38 kilos.

Con lo cual, prosigue el presidente, “aunque ha aumentado dramáticamente el número de beneficiarios, al haberse incrementado tanto las donaciones hemos podido responder las necesidades y eso nos produce una gran satisfacción, porque la situación es muy complicada”.

Una situación complicada que, recuerda Díaz Cabrera, “todavía no ha terminado y aunque pensábamos que 2021 iba a ser mucho mejor que 2020, no ha sido así.Sí que es verdad que el número de usuarios no ha aumentado, peroseguimos contando con los mismos que el año pasado”.

En este sentido, el presidente se lamenta de que las donaciones “han bajado muchísimo, quizás pesamos que la crisis ha remitido o ya hay un poco de hartazgo en la sociedad respecto a las donaciones, pero la necesidad sigue existiendo”.

Tanta es la necesidad que desde el BAH las campaña de donaciones virtuales están permanentemente abiertas y se pueden realizar donaciones durante todo el año a través de la página web www.bancodealimentosdehuelva.org, por tarjeta de crédito, Bizum o transferencia bancaria.

Además, remarca el presidente, “si algo ha enseñado esta crisis es que la necesidad puede llamar a la puerta de todos y en cualquier momento”. En Banco de Alimentos de Huelva han visto como el perfil del usuario que acude a ellos para alimentar a su familia ha variado totalmente, “muchas familias de clase media, en las que los dos cónyuges trabajaban, por lo que llevaban un ritmo de vida que les permitía salir a cenar fuera y realizar distintas actividades, han visto como de la noche a la mañana se han quedado sin trabajo uno o los dos, y eso les ha llevado a una situación dramática que les obliga a pedir ayuda”.

Así que, concluye el representante de Banco de Alimentos de Hueva, “la crisis sanitaria no ha pasado, ha remitido, pero la crisis económica sigue estando ahí y quizás en su momento más álgido, por lo que hay que seguir ayudando, ya que nuestros paisanos siguen pasando mucha necesidad y tenemos que echar una mano entre todos”.