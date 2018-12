El Ayuntamiento destina 240.000 euros para la instalación de ascensores

El Ayuntamiento de la capital colaborará con un programa de ayudas ya habilitado por la Junta de Andalucía para atender la necesidad de una serie de comunidades de propietarios con graves problemas de accesibilidad y limitaciones económicas, al objeto de que puedan instalar ascensores en sus bloques de viviendas.

Según explican fuentes del Consistorio, la subvención de la Junta cubre el 40% del coste de la instalación, si bien estos vecinos no pueden hacerse cargo del resto. Por eso, desde el Ayuntamiento, de forma extraordinaria, se ha consignado en el presupuesto para 2018 un total de 240.000 euros para cubrir el otro 40% y llegar así al máximo subvencionable, que es el 80%.

Además, al tratarse de una actuación de eliminación de barreras arquitectónicas, el Ayuntamiento también bonifica el 95% en el ICIO, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

En palabras del alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, se trataba de "un compromiso personal mío con los vecinos afectados por esta situación".

"Hemos tenido que suplir ese 40% de gasto que estas familias no pueden sufragar porque no podemos consentir que no puedan acceder a sus viviendas en condiciones dignas, habiendo, además, personas mayores en estos edificios, que si no cuentan con una accesibilidad acaban absolutamente aisladas", asegura el regidor.

De este modo, para Cruz esta medida tiene una importancia prioritaria, porque "lo primero que da sentido a nuestra acción de Gobierno es trabajar por mejorar la calidad de vida de las personas de esta ciudad".

Al haberse certificado que cumplen con los requisitos de la convocatoria de la Junta de Andalucía, se beneficiarán de esta iniciativa ocho comunidades de propietarios, la mayoría residente en la barriada de La Hispanidad (calles Santos Chocano, Salvador Rueda, Muñoz Seca e Inca Garcilaso), pero también en la zona de La Orden (calle Río de la Plata) y en la calle Antonio Machado.

Esta actuación tiene como finalidad satisfacer las carencias de accesibilidad en los edificios, con la dotación de ascensores, ayudando a comunidades de propietarios en las que al menos los propietarios de la mitad de las viviendas que componen el edificio tengan ingresos familiares ponderados no superiores a 3,50 veces el Imprem y que tiene graves dificultades para sufragar el coste de las obras, lo que viene a justificar el interés público y social de la concesión de estas subvenciones.

El Ayuntamiento de Huelva ha firmado un protocolo con la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía para adoptar las medidas necesarias que ayuden a dichas comunidades de propietarios a sufragar el coste de las obras, incrementando la financiación del Programa de Fomento de la Rehabilitación Edificatoria, gestionado por la Consejería, a través de las correspondientes ayudas que se concederán directamente de conformidad con la normativa vigente en materia de subvenciones.

Estas subvenciones se enmarcan en el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, regulado en el Decreto 141/2016, de 2 de agosto, así como del Plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016 regulado por el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, concretamente su Capítulo V.

La instalación de ascensores es para la Asociación de Vecinos Nuestra Señora del Pilar, de La Hispanidad, algo prioritario. Más del 60% de la población es mayor de sesenta y cinco años y gran parte de la misma tiene problemas de movilidad.

El barrio, que tiene más de cuatro décadas de antigüedad, cuenta con 127 edificios de los cuales cinco, los conocidos popularmente como las torretas de nueve plantas de altura, ya se construyeron con ascensor.

En los restantes, de entre cinco y cuatro plantas, en el marco del Programa de Intervención sobre el Patrimonio Público Residencial del IV Plan Andaluz de la Vivienda y Suelo, se llevó a cabo, entre 2009 y 2011, la primera fase de instalación de ascensores que contempló dieciocho bloques, una intervención que supuso una inversión de dos millones de euros –financiados en su totalidad por la Junta de Andalucía–, de la que se beneficiaron 180 familias.