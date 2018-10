El Ayuntamiento señala las heces de perros como el primer problema de limpieza

Luis Albillo, concejal de Infraestructura y Servicios Públicos tiene pocas dudas al señalar de una manera directa a los propietarios de las mascotas que no recogen sus excrementos, como uno de los principales problemas con los que se enfrenta a la hora de mantener limpia la capital onubense. Junto a ellos, la recogida de objetos voluminosos y la imposibilidad de controlar el crecimiento de la hierba después del abandono de los herbicidas, son dos de los retos de un departamento que ha visto cómo sus presupuestos para este año presentan un incremento de 465.000 euros en las partidas de limpieza viaria y recogida de residuos hasta alcanzar un montante total de 7.796.000 euros.

Albillo reconoció que no está "satisfecho" de la limpieza en la ciudad, "porque siempre se puede hacer más de lo que se hace y, desde luego, sin la colaboración de la ciudadanía no hay nada que podamos hacer desde el Ayuntamiento". En este sentido señaló directamente al principal problema con el que se enfrenta a la hora de dar por bueno el estado de algunas de las zonas de Huelva, como es la falta de concienciación de los propietarios de las mascotas a la hora de recoger los excrementos de los animales. En este sentido, recordó que "después de un cambio de normativa, se registró un descenso apreciable en este tipo de comportamientos, para volver a incrementarse desde entonces". Las iniciativas de proporcionar una botella con un poco de desinfectante y aquellas más coercitivas que suponen la identificación del propietario mediante el análisis del ADN de las heces de su mascota, ya puestas en marcha en otras ciudades, "no se han descartado y podrían implementarse pronto".

Albillo destacó la puesta en marcha en el último año de proyectos tan novedosos como el Punto Limpio Móvil Municipal, "con el que hemos conseguido que los residuos peligrosos de pequeño formato entren en el circuito de reciclado o el Servicio Especial de Recogida de Residuos en el Casco Histórico de la ciudad, con la retirada de contenedores durante la jornada diurna, obteniendo muy buenos resultados y convirtiéndonos en un referente a nivel nacional, por la implantación de un sistema ejemplar".

En este caso del Casco Histórico, la medida se ha complementado con el refuerzo y renovación de todos los contenedores, además del aumento de las islas de depósitos azules, verdes y amarillos en las zonas limítrofes y el refuerzo de los convenios municipales con Agua Viva y Ecovidrio para ampliar el servicio de recogida puerta a puerta de vidrio y cartón para comercios y hostelería, que es posible solicitar con una llamada de teléfono. Además, también se han puesto en marcha medidas destinadas a solucionar problemas heredados, como la presencia de residuos voluminosos en la vía pública.

Se trata, según Albillo, de "proyectos innovadores y valientes en una apuesta por la limpieza, por el reciclaje, por la higiene y por la imagen de la ciudad y el turismo y, en definitiva, por mejorar la calidad de vida de los vecinos".