El Ayuntamiento media con los onubenses ante incidencias en las rebajas

Un año más, y ante el periodo de rebajas de invierno que comenzó el martes oficialmente, el Ayuntamiento de Huelva lanzó una serie de recomendaciones dirigidas a los ciudadanos, aprovechando además para recordar que existe un servicio gratuito de asesoramiento y reclamación en materia de consumo en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), al que se puede acudir ante cualquier incidencia. Las dependencias están ubicadas en la calle Alonso Sánchez número 4 de la capital, y abiertas al público en horario de 9:00 a 13:00, de lunes a viernes, pudiéndose contactar también a través del email juntaarbitral@huelva.es

En este sentido, la concejala de Participación Ciudadana y Deportes y responsable del área de Consumo, María Teresa Flores, aconsejó, como medida preventiva, “elegir establecimientos adheridos al Sistema Arbitral de Consumo, en la medida de lo posible, ya que ofrecen más garantías al comprador y en caso de desacuerdo se prestarán a resolver sus diferencias con el cliente de una manera rápida y gratuita”, porque “es preciso tener presente que durante las rebajas se recortan los precios, pero nunca los derechos del consumidor”.

El objetivo del Ayuntamiento de Huelva con estas recomendaciones es ofrecer información útil al ciudadano, para que cuente con las pautas de consumo necesarias para afrontar las rebajas de forma responsable y con las máximas garantías, en una época en la que se llevan a cabo más compras aprovechando la bajada de precios.

Entre los consejos a tener en cuenta, se incluye, por ejemplo, organizar las necesidades elaborando una lista previa, para evitar compras compulsivas e innecesarias, así como conservar el ticket o factura, ya que es imprescindible para efectuar cualquier posible reclamación, cambio o devolución. Desde la OMIC, se advierte que los artículos rebajados deben mostrar su precio original junto al rebajado, o bien indicar de forma clara el porcentaje de la rebaja. Además, la normativa establece que los productos deben haber formado parte de la oferta habitual del establecimiento durante al menos un mes y su calidad no puede diferenciarse de la que tenían antes de estar rebajados, por lo que no deben presentar ningún tipo de desperfecto.

Asimismo, el Ayuntamiento de Huelva recuerda a los ciudadanos que el servicio postventa y la aplicación de la garantía de los artículos adquiridos son similares, independientemente de que se compre un producto durante las rebajas o fuera de ese periodo.

Ante cualquier incidencia, irregularidad o estafa si no se consigue una solución amistosa con el comercio, el Consistorio recomienda pedir la correspondiente hoja de reclamaciones y plasmar en ella de forma clara la situación que la ha motivado. Pasados 10 días hábiles, si no se ha recibido respuesta por parte del establecimiento o ésta no satisface al consumidor, habría que dirigirse a la Oficina Municipal de Información al Consumidor, desde donde se podrá llevar a cabo una mediación con el establecimiento para intentar solucionar el problema.