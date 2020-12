El Ayuntamiento impulsa la ‘smart city’ con 1,4 millones de inversión para la gestión tecnológica de la ciudad

El teniente de alcalde de Régimen Interior, Recursos Humanos y Modernización Digital del Ayuntamiento de Huelva, José Fernández, ha anunciado hoy una inversión de 1,4 millones de euros en una batería de proyectos en marcha para dotar al Consistorio de la infraestructura necesaria para la gestión tecnológicamente avanzada de la ciudad. “Un impulso a la transformación de Huelva en una smart city, -ha señalado- con el desarrollo de aplicaciones que aumentarán la calidad y eficiencia de los servicios municipales, así como acciones que garanticen al acceso ciudadano a las TIC como herramientas de aprendizaje digital que rompan la brecha tecnológica, social y económica”.

En el marco de la Edusi (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado) de Huelva: Regeneración de su Pulmón Verde y Social, este salto tecnológico contará con la cofinanciación del Feder(Fondo Europeo de Desarrollo Regional), dentro del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS) 2014-2020.

Y es que, como ha manifestado Fernández, “la captación de fondos europeos por parte de este equipo de Gobierno no solo está permitiendo la mejora de espacios públicos, equipamientos deportivos y puesta en valor del patrimonio en todo el entorno del Parque Moret, el Conquero y sus barriadas limítrofes. A la transformación física, social y medioambiental que estamos promoviendo con las obras en marcha, se suma un conjunto de acciones fundamentales para que Huelva avance hacia el objetivo de convertirse en una ciudad inteligente. Ya hoy no se entienden los servicios municipales si no es desde la interconexión, para que sepamos en cada momento qué esta sucediendo en la gestión administrativa del Ayuntamiento. Lo veremos, en primer lugar, en ámbitos como la seguridad ciudadana, el control del tráfico, del alumbrado, del riego de zonas verdes, el equipamiento tecnológico de los centros sociales…”

Para ello, con la asistencia técnica contratada, este mes se contará con el anteproyecto, proyecto y los pliegos de condiciones para sacar a licitación en el primer trimestre de 2021 todo el paquete de acciones necesarias para dotar a Huelva de una plataforma digital integradora de gestión de servicios municipales, que pretendemos pueda estar operativa a finales de 2021 o inicios de 2022.

Dentro de la infraestructura a implementar se encuentra un Centro de Protección de Datos de respaldo (CPD) para los servidores actuales, “que nos proporcionará mayor capacidad y seguridad. En resumidas cuentas, -ha apuntado el edil- una infraestructura con la que el Ayuntamiento se encontrará con un entorno tecnológico preparado para el futuro”.

Además, desde el Consistorio onubense se desarrollará un Sistema de Información Geográfica municipal (GIS). Esta aplicación permitirá visualizar en tiempo real información fiable sobre el territorio de la ciudad mediante el tratamiento de datos georreferenciables para la gestión organizada y la coordinación de las distintas áreas, lo que repercutirá en un mejor servicio a la ciudadanía. “Con este sistema -explica Fernández-, podremos comprobar si el alumbrado está encendido, la situación del tráfico, las infraestructuras… si hay algún problema en algún procedimiento administrativo... Controlar la gestión de la ciudad en todos los aspectos”.

También se implementará un sistema de gestión policial “en el que seremos pioneros -ha destacado el teniente alcalde- que a nivel de comunicaciones policiales permitirá una nueva forma de vigilancia de la ciudad junto a los medios que prestan servicio a la Policía Nacional, Guardia Civil o al propio Ministerio del Interior.

Asimismo, con el área de Infraestructuras, se desarrollarán dos sistemas específicos que nutrirán de datos a la plataforma de la ciudad, uno para el control del riego en la zona Edusi; así como la integración de una solución de alumbrado con la plataforma que se instalará y gestionará la futura ciudad inteligente de Huelva. Además, esta línea se cumplimenta con una transformación digital de dos salas de formación en dos centros sociales de la ciudad, el de Marismas del Odiel y La Orden. De igual forma, se adecuarán los salones de actos de los citados anteriormente, junto al del Torrejón con un equipo de proyección digital adecuado a los tiempos actuales.

Todo ello se complementará con unos vídeo tutoriales para acercar la administración digital a la sociedad onubense; la creación de audio-guías digitales para visitar el Parque Moret o el equipamiento de dichos centros sociales para el acercamiento de la administración digital a las zonas de acción.

“En definitiva, -ha remarcado Fernández- estamos preparando a la ciudad de Huelva para que realmente se acerque a todas las premisas que una smart city debe tener. Desde ese punto de vista, nos sentimos satisfechos, porque no solamente estamos promoviendo la transformación urbana con la Edusi, sino también trabajando hacia el interior para dotar al Ayuntamiento de una infraestructura que permita que la ciudadanía pueda beneficiarse de los servicios de la Administración digital y transformar la forma de comunicación del ciudadano con la Administración local”.