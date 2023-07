El Ayuntamiento revisará el PGOU para adaptarlo "a las necesidades reales" de Huelva

El nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huelva está trabajando en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Huelva. Su portavoz y responsable del área de Urbanismo, Felipe Arias, recordó que el documento que está en vigor data de 1999, "el gobierno socialista de Gabriel Cruz no ha sido capaz de revisar y de actualizar".

Se apuesta por "un proyecto real". Arias explicó en relación al nuevo PGOU en el que trabajó el anterior equipo de Gobierno que "el avance, que ha quedado en un cajón, no recogen las realidades de esta ciudad, que deben ir acompasadas con una realidad que es imparable ya, que es el desarrollo que se está haciendo desde el Puerto a la ciudad con el Muelle de Levante, no podíamos vivir de espalda a esa realidad, el PGOU lo que tiene que hacer es integrarse y coordinarse, para eso se ha creado una comisión de integración puerto-ciudad, donde los planes tienen que ir acompasados, no podemos estar de espaldas a un proyecto, que ha llevado la iniciativa el Puerto de Huelva y va por delante de la planificación que tenía la ciudad".

Aparte, "tiene que se un proyecto real, con las nuevas posibilidades de desarrollo y crecimiento de la ciudad, que sea aceptado por la ciudadanía", por lo que "vamos a hacer un documento nuevo, que vamos a sacar a licitación, un proyecto de una ciudad moderna".

Incidió en que "vamos a trabajar en una nueva licitación para revisar el Plan General de Ordenación Urbana, vamos a hacer un avance de ese plan, vamos a licitar un nuevo avance, que se adapte a la nueva ley autonómica, la Lista, Ley de Impulso para Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, que permite agilidad en todos los trámites urbanísticos para desarrollar la nueva ciudad del futuro que queremos que sea Huelva".

Según Arias, hay que preparar la ciudad para dar respuesta "a la población que va a venir y que va a decidir quedarse en Huelva buscando las nuevas oportunidades que se van a crear en la ciudad", refiriéndose a proyectos industriales de energías limpias, a los del Puerto y al crecimiento turístico.

Anunció la creación de “una comisión técnica, en la que vamos a contar con los arquitectos y profesionales, para trabajar en un avance del PGOU, pero que sea un proyecto real, que recoja todas las necesidades reales de Huelva, que cuente con el consenso de los ciudadanos y que tenga en cuenta proyectos tan esenciales para la ciudad como la reforma del Muelle de Levante”.