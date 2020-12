El Ayuntamiento de Huelva baraja recuperar la gestión directa del Mercado del Carmen

Cinco mociones había en el orden del día del último pleno del año relacionadas con la situación del Mercado del Carmen y el auxilio de sus comerciantes . Todos los grupos de la oposición municipal, a excepción del socialista y del concejal no adscrito. Y al final salió adelante una de ellas, con un añadido del equipo de gobierno, que parece decidido a cumplir con las exigencias de los detallistas , en alerta por una deuda con la empresa de gestión.

Pagados ya 271.000 euros en ayudas municipales por la covid

El Gobierno municipal ha abonado ya 271.000 euros de las ayudas prometidas a autónomos y pymes y al sector del taxi para hacer frente a la crisis generada por la pandemia de la covid-19. En próximas fechas, además, pagará casi 20.000 euros más, cuyo desembolso será aprobado aprobado. Los datos fueron ofrecidos en el último punto en respuesta a una pregunta formulada por Ciudadanos. El titular del Área de Empleo y Desarrollo Económico, Jesús Bueno, desgranó los datos relativos a las dos convocatorias de ayudas sacadas por el equipo de gobierno estos meses, después de que la formación naranja asegurara que no se había satisfecho ningún pago. Bueno indicó que han recibido 659 solicitudes de ayudas para autónomos y pymes, de las que 222 han sido aprobadas y abonadas, con importe de 172.033,30 euros, y otras 32 han sido propuestas para su próxima aprobación, por 17.411,92 euros más. Otras 320 solicitudes han sido denegadas por no cumplir los requisitos y 85 han sido requeridas para la presentación de documentación adicional. En cuanto al taxi, se han registrado 214 solicitudes, de las que 198 han sido aprobadas y pagadas, con 99.000 euros, y otras 5 han sido propuestas para el abono de 2.500 euros más; las 11 restantes han sido denegadas por no ajustarse a lo requerido en las bases.