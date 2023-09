El Ayuntamiento de Huelva reducirá un 10% el consumo de agua en la ciudad

El Ayuntamiento de Huelva ha aprobado este lunes la puesta en marcha de un plan especial de medidas para reducir el consumo de agua en la capital onubense en un 10%, cumpliendo de esta forma con las directrices marcadas por la Junta de Andalucía con el fin de garantizar el abastecimiento para las personas si continúa la época de sequía.

El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Felipe Arias, ha asegurado que “la capital onubense se encuentra en estos momentos en un nivel de sequía severa, según el rango que establece la Junta de Andalucía en función de la escasez de recursos hídricos de los territorios”.

El bando aprobado por el Ayuntamiento, cuyas medidas permanecerán en vigor mientras la capital se mantenga en un nivel severo de sequía, recoge la prohibición del uso de agua potable en supuestos como el llenado de piscinas, estanques y fuentes, privadas o públicas, que no tengan en funcionamiento un sistema de recuperación o circuito cerrado; la clausura de fuentes para consumo humano que no dispongan de elementos automáticos de cierre; se prohíbe el lavado con manguera de toda clase de vehículos, salvo si la limpieza la efectúa empresa dedicada a esta actividad; y las instalaciones de refrigeración y acondicionamiento que no tengan sistema de recuperación o circuito cerrado.

El incumplimiento de estas medidas, que han sido consensuadas con los técnicos, supondrán multas que pueden ir desde los 300 a los 3.000 euros.

Arias también ha anunciado que el Ayuntamiento y Aguas de Huelva estudian y trabajan en nuevos proyectos de digitalización y de creación de infraestructuras “que permitan obtener recursos alternativos e incrementar la eficiencia de los ya existentes, para que en lo sucesivo estas situaciones afecten lo menos posible a la ciudadanía”.

Entre otras acciones, en colaboración con la Junta de Andalucía, se está desarrollando un plan de infraestructuras que va a suponer la modernización de la estación depuradora de aguas residuales, “y también la solución a los 12 hectómetros cúbicos que actualmente está tirando Aguas de Huelva sin darles uso, por lo que gracias a esta iniciativa se van a poder recuperar y se van a utilizar para usos que no sean domésticos como el riego de jardines, producción agrícola o industrial”.

Además, ha proseguido el concejal, desde el Ayuntamiento de Huelva y sus servicios de infraestructuras y parques y jardines “se están llevando a cabo una serie de actuaciones para conseguir un uso eficiente del agua en el riego de zonas verdes, el aprovechamiento de aguas pluviales para riego de arbolado, ejecución de reconversión de zonas verdes, reducción de consumo de agua en baldeos mediante el empleo de maquinaria más eficiente”.

Arias ha insistido también en que en todo momento el Ayuntamiento de Huelva trata de compatibilizar el uso del agua de la manera más eficiente posible sin perjudicar los servicios públicos que se llevan a cabo desde las distintas áreas municipales, “por lo que instamos a la ciudadanía, organismos, empresas y demás colectivos sociales, a que hagan también un uso racional, responsable y solidario de un bien escaso, como es el agua, así como un esfuerzo colectivo y solidario para alcanzar el objetivo de ahorro del 10% en el consumo que nos permita preservar las reservas actuales”

Desde el Ayuntamiento de Huelva han decidido actuar y poner en marcha medidas para el ahorro preventivo, de forma que no sea preciso llegar en último término a restricciones en el suministro como sucede en otros municipios, incluso de la propia provincia onubense, “y garantizar así el abastecimiento de uso doméstico, como el necesario para mantener los procesos productivos de las empresas suprimiendo en cambio el consumo de uso ornamental, recreativo y cualquier otro que no sea esencial”, ha explicado el concejal.

Arias ha destacado que se trata de un escenario “complicado, sobre el que llevamos varias semanas trabajando y analizando las alternativas”, por lo que ha pedido “la comprensión y el compromiso por parte de los onubenses” a la hora de corresponder a las medidas. Felipe Arias también ha recordado que “el esfuerzo solidario es la mejor respuesta ante una situación grave que requiere de medidas excepcionales. La sequía nos afecta a todos por igual y tenemos que asumir ciertos sacrificios para evitar que en un futuro sean necesarias medidas más severas si no llueve como es necesario”. Así, entiende que “debemos ser disciplinados en el cumplimiento de las decisiones anunciadas”.