El Ayuntamiento de Huelva alcanza la máxima calificación nacional en gasto social

El Ayuntamiento de Huelva alcanza la calificación excelente en el ránking de gasto social y sensibilidad elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. El organismo ha realizado, por quinto año consecutivo, un detallado análisis de los presupuestos que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes dedican a Servicios Sociales y Promoción Social con datos correspondientes al presupuesto liquidado 2020 que publica el Ministerio de Hacienda y Función Pública en su portal de servicios telemáticos. En base a estos datos, el onubense se convierte en uno de los 37 consistorios de toda España que alcanza la máxima calificación. Solo el 10,2% de las localidades de ese rango de población lo han logrado. Además, en la provincia destaca Isla Cristina como pueblo sensible. No hay en cambio pobres ni insolidarios en Huelva.

La excelencia de la capital onubense responde al gasto social acreditado en 2020 superior a 100 euros por habitante y año. Huelva destinó durante el pasado ejercicio 101,54 euros por habitante a atender necesidades de la población. En total, solo once capitales obtienen la excelencia en inversión de Servicios Sociales: Barcelona, Cádiz, Madrid, Sevilla, Málaga, Zaragoza, Jaén, Valencia, Huelva, Almería y La Coruña. Además, el cómputo contempla como parámetros aplicables que en el presupuesto de 2021 el gasto social por habitante no se haya reducido respecto a la liquidación resultante de 2020. También influye que que el gasto social en 2020 represente al menos un 10% del presupuesto no financiero de la localidad y por supuesto que la administración permita cotejar en el portal de transparencia de la web municipal el desglose presupuestario y el detalle del gasto imputado a servicios sociales.

Este posicionamiento del Ayuntamiento de Huelva refleja “nuestro compromiso con lo que en un año tan sumamente complicado como 2020 fue nuestra prioridad número uno: atender la emergencia social derivada de la pandemia, una vulnerabilidad que, unida a los efectos económicos, nos llevó a movilizar todos los recursos municipales, reforzando de forma notable las ayudas a las familias en situación más crítica, los mecanismos de garantía alimentaria, las ayudas al alquiler y a los suministros básicos”, destaca el alcalde de la capital onubense, Gabriel Cruz. Cruz considera “una necesidad que atendimos en paralelo al objetivo de reactivar la economía, para que Huelva retomara cuanto antes su pulso económico y social tras esta crisis global sin precedentes”. Todo ello “sin menoscabo de seguir impulsando los proyectos de transformación urbana hacia una Huelva más atractiva y sostenible, así como los eventos que nos están posicionando como capital del deporte, potencia gastronómica, ciudad de la cultura…”. El regidor onubense insiste en que “tenemos claro que en nuestra agenda política estas aspiraciones no tienen sentido si no es poniendo como epicentro de nuestra acción a las personas, primando la dignidad, la justicia social y las herramientas para avanzar hacia una Huelva más inclusiva, solidaria e igualitaria, y eso se traduce en el papel que desempeñan las inversiones sociales en nuestros presupuestos, yendo mucho más allá de lo asistencial, mirando por el desarrollo digno y la calidad de vida de los y las onubenses”.