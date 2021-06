El Ayuntamiento de Huelva aclara que será una escisión de la E.L.O. la que actúe en julio

No habrá concierto en Huelva de la mítica banda Electric Light Orchestra. El Ayuntamiento de Huelva salió ayer al paso de su propio anuncio del miércoles, cuando se incluyó para el 31 de julio, en la programación municipal de verano, un recital del clásico grupo británico de los años 70 en el parque Juan Ceada. La expectación generada entre los aficionados onubenses ha llevado a aclarar que será una escisión del grupo original la que pasará por Huelva en el programa cultural, bajo el nombre de The Orchestra Electric Light Orchestra.

Este grupo, ha apunta el Ayuntamiento de Huelva en una nota de prensa, está compuesto por el violinista Mik Kaminski, incorporado a la banda original en el año 1973; acompañado por el baterista Gordon Twonsed, que reemplazó a otro de los fundadores, Bev Bevan; además del guitarrista Parthenon Huxley, que ha tocado con la banda más recientemente, desde 1998; el fundador de otra banda, E.L.O. II, Eric Troyer, más el bajista Glen Burtnik, también de esta última formación, y el teclista y arreglista Louis Clark, cuyo padre también fue arreglista de la E.L.O. desde sus orígenes.

Como ha aclarado el Ayuntamiento, la lucha interna dentro de la banda por hacerse con la marca de Electric Light Orchestra llevó a una escisión que ha llegado hasta ahora: la E.L.O. de Jeff Lynne, aún con el bajista y teclista original Richard Tandy junto al líder, compositor y alma mater de la mítica banda, Jeff Lynne, y The Orchestra E.L.O., que será la que actúe en Huelva el próximo 31 de julio. Ambos tienen permiso para incorporar al propio el nombre original de Electric Light Orchestra.

En la actualidad, según se informó ayer, The Orchestra E.L.O. está realizando una gira por todo el mundo con gran éxito, en la que está interpretando algunos de los temas más conocidos por los seguidores de la banda, como Don’t bring me down, The last train to London o Telephone line, entre tantas otras que lograron vender millones de copias en todo el mundo.

El concierto que se ofrecerá en la capital onubense, de hecho, se enmarca en la celebración del 50 aniversario de la banda original, para el que se ha anunciado que, de momento, Huelva es la única parada confirmada en España.

De esta forma, y pese la expectación inicial por el anuncio realizado, el genial músico Jeff Lynne, Tandy y su banda de acompañamiento no estarán en Huelva.