El Ayuntamiento y la Diputación de Huelva tardan poco más de una semana en pagar a los proveedores

El periodo medio de pago a los proveedores es, sin duda, uno de los elementos fundamentales en los que se puede medir la salud financiera de una institución pública. Demuestra que se tiene el dinero necesario para afrontar todos los gastos que debe afrontar una administración ya que a los inevitables pagos de nóminas o de intereses bancarios, si un Ayuntamiento paga pronto a los proveedores es que el dinero necesario está fluyendo a buen ritmo.

Además, demuestra no sólo un interés de la propia institución porque la salud financiera de sus proveedores, que en muchos casos suelen ser empresas o particulares asentados en el territorio o en la ciudad, sino que también propicia que se mueva la economía ya que si las empresas cobran pronto podrán seguir gastando, invirtiendo o generando empleo, no teniendo que cerrar debido a que no cobran las deudas públicas.

Según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Hacienda correspondiente al periodo de diciembre de 2023, el Ayuntamiento de Huelva es el que menos tarda en pagar de todos los Consistorios de las capitales andaluzas.

La Institución municipal onubense tarda una media de 7,82 días en pagar a sus proveedores. Durante el pasado mes de diciembre abonó un total de 11.845.318 euros y tiene pagos pendientes por valor de 12.047.366 euros.

En el caso de la capital, la reducción se ha acentuado en los últimos meses. Con fecha de junio de 2023 el periodo medio era de 33,46 días. En septiembre, el teniente alcalde de Economía y Hacienda, Francisco Muñoz, anunciaba que se había conseguido reducir a 23,11 días.

A Huelva le sigue como buen ayuntamiento pagador Málaga con una media de 15,20 días, Almería con 16,96 y Cádiz con 26,61 días de media. En la parte baja de la clasificación andaluza se encuentran Sevilla con 27,10 días, Granada con 32,31 y Córdoba con 36,13. Todos estos municipios andaluces entrarían en un periodo que se puede considerar más o menos normal que fluctúa entre la semana de Huelva y el mes de Granada o Córdoba. Un caso distinto es el Ayuntamiento de Jaén. Según el Ministerio de Hacienda su periodo medio de pago es de 608,25 días, es decir, más de un año y ocho meses.

A nivel nacional, el Ayuntamiento que menos tiempo tarda en pagar es el de Santander, con una media de 3,04 días. Menos de tres días no tarda nadie. Los mejores pagadores suelen situarse en una semana. El Ayuntamiento de Barcelona tarda 9,79 días de media y el de Madrid 18,53.

Diputaciones

Los datos del Ministerio de Hacienda de diciembre de 2023 reflejan que la Diputación de Huelva está también entre las mejores pagadoras entre este tipo de instituciones andaluzas. Concretamente es la segunda con una media de 7,25 días, sólo por detrás de la de Sevilla que tarda 6,79 y muy similar al Ayuntamiento de la capital.

Les siguen la Diputación de Córdoba con 8,19 días de media en el pago, Cádiz con 10,93, Jaén con 12,98, Almería con 20,26 y Granada con 20,66. La que más tarde paga entre las andaluzas es la Diputación de Málaga con 37,60 días de media.

Cabe destacar que pese a tener condiciones económicas diferentes, las diputaciones forales del País Vasco tardan bastante más que la onubense. Álava 17,59 días, Vizcaya 17,12 y Guipúzcoa 20,26.

Durante el pasado mes de diciembre, la Diputación de Huelva hizo pagos por valor de 14.148.152 euros y tan sólo tiene pagos pendientes de 1.599.581 euros.

La provincia

En cuanto a los ayuntamientos de la provincia onubense, la situación de los municipios está muy condicionada por su dimensiones, mientras que hay administraciones que tardan un día en pagar porque tienen poca población y facturaciones que en muchos casos no alcanzan los cien mil euros al mes, conforme va aumentando el padrón se van generando otro tipo de situaciones.

Según los datos del Ministerio de Hacienda, con fecha de diciembre de 2023, había tres ayuntamientos que tardan más de 200 días en pagar a sus proveedores. Se trata de Almonte con una media de 228,52, Bollullos Par del Condado con 257,27 y Villalba del Alcor con 221,64.