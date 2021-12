Autotrasplante de médula ósea en el hospital Juan Ramón Jiménez: Confianza y compromiso

"El compromiso y la confianza" cimentan la relación médico-paciente en el Servicio de Hematología del hospital Juan Ramón Jiménez, una unidad que ha cumplido 15 años desde que realizara el primer autotrasplante de progenitores hematopoyéticos, más conocido como trasplante de médula ósea. Dicha terapia ha permitido que un total de 221 pacientes hayan podido mejorar su calidad de vida y aumentar su supervivencia.

Los enfermos hematológicos que se pueden beneficiar de este tratamiento son aquellos aquejados de mieloma múltiple, linfoma o leucemia aguda (estos tres cánceres hematológicos suponen únicamente el 6,2% del total de tumores que de detectan). En este período de tiempo se han realizado el autotrasplante 132 hombres y 89 mujeres, con una media de edad global de 50 años y "unos resultados más que óptimos", según constatan desde el propio centro hospitalario.

Uno de estos pacientes es Modesto Cardoso, de 61 años, quien se ha sometido a un autotrasplante de médula ósea en dos ocasiones. "No hay día en el que no agradezca la generosidad infinita de los profesionales de Hematología", explica a esta redacción, al tiempo que destaca "el apoyo y el cariño inconmensurables de un equipo que me ha dado dos oportunidades". De este modo, Modesto considera a tales sanitarios su "familia" y no es para menos, pues "logran que te sientas muy querido desde el momento en el que inicias el proceso".

Precisamente, esa relación de "cariño" es clave también para los propios profesionales de Hematología. Así lo asegura el hematólogo responsable de trasplantes del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, Antonio Palma, quien pone el acento en la "confianza" que se crea entre el paciente y el sanitario durante todo el proceso. "Los pacientes terminan confiando mucho en nosotros y esta situación es ideal para los hematólogos, pues si la persona está emocionalmente bien, es muy buena cumplidora de los tratamientos a los que la sometemos", sostiene Palma.

Esta percepción también es compartida por la Supervisora de enfermería de Oncohematología, Yolanda Bouzada, quien asegura sentirse "muy identificada" con sus pacientes. En este sentido, se declara una "apasionada" de su trabajo, pues "no hay mayor satisfacción que ver cómo mejora un paciente, así como cuando te agradece la seguridad que le brindas". Tal es la "vocación que sentimos los profesionales de Hematología que terminamos creando una relación muy afectiva con los pacientes, quienes muchas veces nos lanzan emotivos mensajes que nos llegan al alma".

Los pacientes diagnosticados de estas patologías precisan ser tratados, en primer lugar, con quimioterapia. A continuación, los especialistas valoran los resultados y, si está indicado, se inicia el procedimiento de autotrasplante.