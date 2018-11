Cerca de 900 personas se forman en el Aula de la Experiencia de la Universidad de Huelva

Cerca de 900 personas mayores de 50 años se forman en el Aula de la Experiencia de la Universidad de Huelva. El curso académico 2018/2019 se inauguró ayer en el edificio Jacobo del Barco, del campus de El Carmen, un acto presidido por la rectora de la Onubense, María Antonia Peña; la vicerrectora de Extensión y Relaciones Institucionales, Joaquina Castillo; la directora del Aula de la Experiencia, María Jesús Rojas, y el delegado territorial de Igualdad, Salud y Servicios Sociales, Rafael López, y que se abrió con la pieza musical Va Pensiero, de la ópera Nabucco, de Verdi, interpretada por el Coro de la UHU.

La vicerrectora de Extensión y Relaciones Institucionales destacó el incremento del número de alumnos. Comentó que el año pasado se inscribieron unos 700 y este curso ya son casi 900 y aún no se ha cerrado la matrícula, “en la sede de Huelva ya no caben más personas, y está pasando en otra sedes, en las que se están buscando sitios alternativos o tendrán que parar aquí, ha sido un auténtico éxito y una acogida magnífica”.

Este curso se incorporan tres nuevas sedes provinciales: Ayamonte, San Bartolomé de la Torre y Villarrasa, pasando a ser un total de diez, con lo cual, el Aula de la Experiencia se desarrollará, además de en la capital onubense, en Lepe, La Puebla de Guzmán, Moguer, Isla Cristina, La Palma del Condado, Minas de Riotinto y Jabugo.

La directora del Aula de la Experiencia manifestó que “es un día muy especial”. Señaló que este programa “trasciende el ámbito del conocimiento académico extendiéndose al espacio social”, a lo que añadió que “permite ampliar y actualizar conocimientos y crear grupos sociales”, y además “fomenta el envejecimiento activo y el aprendizaje a lo largo de la vida, optimiza la calidad de vida del alumnado y fomenta su participación activa en la sociedad”.

Carmen Pacheco es una de las alumnas de la sede de Lepe. Es su primer año. Explicó que “estoy completamente sola, vivo en La Antilla y se me hacen los días interminables, por la mañana voy a la piscina y por las tardes veo la tele y leo, y decidí venir al Aula de la Experiencia”.

Por su parte, Juan García es un alumno veterano, lleva desde 2011 formándose en el Aula de la Experiencia, en la sede de Huelva, y es actualmente el presidente de la Asociación de Alumnos. Siempre había querido acudir a la Universidad pero su trabajo se lo impedía, “trabajaba a turnos y no tenía tiempo”, así que una vez que se jubiló se apuntó a Aula de la Experiencia, y el balance es “muy positivo”. Aseguró que “me gusta todo, la gente que he conocido, los sitios que he visitado y los viajes que he hecho” . Subrayó que con este programa “recuerdas cosas que las tenías ahí dormidas”.

La rectora señaló que “realmente no empezamos el curso en la Universidad hasta que no inauguramos el Aula de la Experiencia, lo del principio de octubre fue un aperitivo de lo que nosotros consideramos que es empezar a funcionar plenamente con toda nuestras aulas”.

Resaltó que este año son diez sedes las que abrirán sus puertas en la provincia onubense, “con la ilusión de los alumnos, tanto los veteranos como los que llegan por primera vez, que van a disfrutar mucho, van a tener una experiencia interesante, de contacto con la universidad, que les mantiene activo, con satisfacción de su curiosidad intelectual y, lo que es más importante, siempre dándonos lecciones de que no hay edad realmente sino deseo de saber, de estar en el mundo y de relacionarse con el espacio universitario”.

Entre las novedades, Peña apuntó la modificación del reglamento del Aula de la Experiencia con una regulación de todos los procedimientos administrativos y de funcionamiento interno, las tres nuevas sedes, la reordenación del Plan de Estudio, regularizando la oferta por cursos “para que cada alumno sepa cómo va su progreso dentro de los cursos que va realizando”, y una convocatoria para nuevas asignaturas, “con lo cual se refrescan los temas que se van a tratar en el Aula de la Experiencia. Son todas novedades, desde lo administrativo hasta lo académico y los espacios”.

El delegado territorial de Igualdad, Salud y Servicios Sociales, que agradeció a la Universidad de Huelva el impulso que está dando al Aula de la Experiencia, recordó que desde la Delegación llevan diecinueve años colaborando con la UHU. Indicó que conseguir que 900 personas estén interesadas “es muy importante, el trabajo que está haciendo la Universidad es de destacar”, a lo que añadió que esta iniciativa está vinculada al envejecimiento activo y saludable.

La conferencia inaugural, titulada Teoría de la conspiración, desinformación y fake news en Andalucía, corrió a cargo de Estrella Gualda, profesora de Sociología de la Universidad de Huelva, que incidió en que “hay una serie de peligros y situaciones ante las que hay que estar especialmente alerta cuando estamos mirando las redes sociales”.