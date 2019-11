La Audiencia Nacional da un mes a Fertiberia para presentar el aval para restaurar balsas

La Audiencia Nacional ha dado a Fertiberia el plazo máximo de un mes para que "con carácter inmediato" constituya garantía mediante aval o seguro de caución por importe de 65,9 millones de euros, hasta la completa ejecución de los trabajos de regeneración ambiental de las balsas de fosfoyesos de Huelva.

En un auto, la Audiencia Nacional desestima el incidente de ejecución de sentencia promovido por Fertiberia en 19 de enero de 2017 en el que solicitaba que la cuantía de la garantía fuera de 21,9 millones de euros, sin perjuicio de que se eleve a 65,9 millones con carácter automático e inmediato cuando el proyecto sea declarado compatible urbanísticamente con el planeamiento del Ayuntamiento de Huelva. Este incidente fue alegado por Ayuntamiento de Huelva, WWF y la Asociación Mesa de la Ria de Huelva, que se oponían a las pretensiones de la empresa.

Ahora la AN les da la razón en este auto, de 30 de octubre de 2019, al considerar que procede la íntegra desestimación de las pretensiones ejercitadas por Fertiberia, y considera que el importe de la garantía ha de ser, "sin paliativos ni demoras", la de 65,9 millones de euros. Precisa que no parece incompatible con los resultados y demás datos económicos de Fertiberia y con su tendencia a la recuperación iniciada en el año 2017 -según la misma expone en su Balance Anual-, la exigencia de garantía por importe de 65,9 millones de euros.

Señala la AN que sólo en el supuesto de que no fuera posible constituir total o parcialmente dicha garantía mediante aval o seguro de caución y siempre que se acredite de modo fehaciente dicha imposibilidad, sería admisible la constitución de garantía hipotecaria respecto de los muebles o inmuebles titularidad de la empresa. Para ello será "imprescindible", además de la acreditación "rigurosa y fehaciente" de dicha imposibilidad de constitución de aval o caución, que la garantía hipotecaria propuesta cumpla las normas de valoración de bienes inmuebles, algo que no hace la propuesta de Fertiberia sobre la fábrica de Puertollano, según se recoge en el auto.