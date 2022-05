Atlantic Copper destaca la durabilidad del cobre en los premios de su concurso fotográfico

La Fundación Atlantic Copper ha hecho entrega esta mañana de los premios de su concurso bianual Encuadre que cumple su sexta edición, con la durabilidad del cobre como motivo central que refleja la obra ganadora, La vieja ventana, de José Miguel Romero, de la localidad guipuzcoana de Lazkao, que recogió el galardón de manos del presidente de la entidad, Heliodoro Mariscal.

Mariscal ha recordado que el objetivo del concurso fotográfico enCuadre es impulsar la familiarización de la sociedad con el cobre y sus aleaciones, dando a conocer sus múltiples utilidades cotidianas y mostrando que es fundamental para la calidad de vida. “EnCuadre pone de manifiesto que nuestro producto, el cobre, está presente en nuestras vidas, en nuestro entorno, tan cercano y próximo, que puede ser capturado por una cámara fotográfica creando imágenes insólitas, insospechadas, de gran belleza e impacto”, ha subrayado. Asimismo, ha destacado que el certamen se ha convertido en un referente nacional, sumando más de 700 obras de profesionales y aficionados participantes en las seis ediciones celebradas hasta la fecha.

La instantánea, tal y como explicó su autor, fue tomada en un viejo caserío en ruinas; "era de mi amigo Javi, a quien pregunté si tenía algún objeto de cobre para fotografiarlo. Me dijo que tenía un jarrón y después pensé que teníamos que poner unas flores, así que fuimos al cementerio. No se las quitamos a ningún muerto, pero sí encontramos unas que se habían retirado de las lápidas y que estaban en un montón. Ese elemento era clave, porque no podía tener flores nuevas, ya que lo que pretendía era dar la sensación de ser una imagen antigua. Con el paso del tiempo todo envejece, todo decae. El jarrón de cobre parece ser el elemento que mejor resiste el paso del tiempo”.

La fotografía ganadora recoge, además del primer plano del jarrón de cobre con las flores ya marchitas, una ventana con los cristales rotos, la hiedra que se abre paso y una tela de araña.

En la presentación que tuvo lugar en el centro José Luis García Palacios de la Fundación Caja Rural del Sur, su director, Emilio Ponce, ha manifestado su admiración por la labor de Atlantic Copper "con productos que generan valor y que son escrupulosos con la sostenibilidad".

El segundo premio, dotado con 1.500 euros, ha sido para la fotografía Cobrizo, del zaragozano Ángel Ramón Gimeno, mientras que La frecuencia del Cobre, de Raquel Rodríguez Moreno, de Cartagena, ha logrado el tercer premio, de 1.000 euros. La primera de ellas está tomada en un paraje de viñedos, a modo de bodegón natural, teniendo como protagonista a un caldero de cobre usado por los jornaleros para sus guisos. Mientras tanto, la segunda presenta, a modo de bodegón musical, la importante presencia del cobre en los instrumentos de percusión. En total, la cuantía destinada a esta convocatoria ha ascendido a 4.500 euros.

El evento de carácter bienal que se alterna con el concurso de relatos, nació en 2011 y en el mismo el cobre y sus aleaciones son protagonistas y ha vuelto a contar con un gran éxito de participación gracias a las 90 candidaturas recibidas, creciendo respecto a la edición de 2019, a la que concurrieron un total de 72 fotografías. Los trabajos presentados procedían de diferentes puntos de la geografía nacional, destacando Huelva como la provincia con más candidaturas presentadas, con un total de 27 fotografías; seguida de Madrid, con 8, y Alicante y Sevilla, con 4 cada una.

En esta edición, el jurado ha estado presidido por Heliodoro Mariscal, presidente de la Fundación Atlantic Copper, e integrado por Pilar Miranda, presidenta del Puerto de Huelva; Esther Alonso, directora general de Transición Energética y Sostenibilidad de Atlantic Copper; Emilio Ponce, director de Fundación Caja Rural del Sur, y Juan F. Caballero, presidente de la Asociación de la Prensa de Huelva. El director general de la Fundación, Antonio de la Vega, ha ejercido como secretario.

Con este proyecto de carácter cultural, la Fundación Atlantic Copper incide en su principal objetivo: impulsar la familiarización de la sociedad con este material, el cobre, así como con sus aleaciones, dando a conocer sus múltiples utilidades cotidianas y enseñando que es fundamental para la calidad de vida. La denominación del concurso fotográfico, ‘enCuadre’, alude a una de las reglas básicas de la composición fotográfica cuyo nombre contiene el símbolo químico del cobre, Cu, un metal fundamental para la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico y el producto principal que la empresa Atlantic Copper pone en el mercado.