Atlantic Copper beca al onubense Miguel Ángel Delgado para realizar prácticas en la Universidad de Yale

La Fundación Atlantic Copper ha concedido una beca especial al onubense Miguel Ángel Delgado Toscano para realizar unas prácticas de seis meses en la Universidad de Yale (EE. UU.) como parte de sus estudios de Máster en Biociencias Moleculares -especialización en Biología del Desarrollo y Células Madre- que está cursando en la Universidad de Heidelberg (Alemania).

El joven ya fue beneficiario de las Becas de la Fundación Atlantic Copper para cursar el Grado de Biotecnología en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, estudios que concluyó con una nota de 10 en su Trabajo de Fin de Grado (TFG). Este curso, Miguel Ángel Delgado está realizando estudios de postgrado en Heidelberg y, a partir de enero, se incorporará al laboratorio en la Escuela de Medicina de la universidad estadounidense del prestigioso investigador jerezano Antonio J. Giráldez, máximo responsable del departamento de genética y profesor Fergus F. Wallace de esta disciplina científica.

Antonio de la Vega, director general de la Fundación Atlantic Copper, ha querido resaltar la “increíble excelencia académica” del estudiante, “al que hemos querido seguir acompañando con esta beca para que pueda desarrollar su gran potencial sin ningún impedimento”. “Desde nuestra Fundación es una alegría y un privilegio poder ser testigos de cómo evoluciona nuestro talento onubense”, ha apuntado.

Por su parte, Miguel Ángel Delgado ha agradecido el apoyo de la Fundación Atlantic Copper “que ha sido de crucial importancia en mi formación profesional, al igual que en la de muchos otros jóvenes de la provincia de Huelva”, destacando que “no estaría aquí de no ser por las numerosas becas y ayudas económicas que he recibido a lo largo de mi vida, y es por eso por lo que valoro tanto la apuesta que hace la Fundación por la excelencia onubense”. “Cuando pienso en mi trayectoria académica, me siento muy orgulloso de hasta donde he llegado, pero aún más orgulloso de dónde vengo”, señala.

Además, el joven estudiante ha afirmado sentirse “muy emocionado por comenzar estas prácticas porque tendré la oportunidad de trabajar en el tema que más me apasiona en un ambiente como la Universidad de Yale, donde tendré el privilegio de utilizar la mejor tecnología y rodearme del mejor personal investigador”.

Brillante carrera académica

Miguel Ángel Delgado, a sus 22 años, cuenta con una brillante carrera académica. Junto al Máster en la Universidad de Heidelberg (Alemania), cursa en la actualidad el Diploma de especialización en Análisis Bioinformático de la Universidad Pablo de Olavide.

Además de la beca que recibió en 2018 de la Fundación Atlantic Copper para cursar el Grado de Biotecnología, Miguel Ángel estuvo en el Programa Erasmus para estudiar en su ámbito de conocimiento en la Universidad Mount Royal de Calgary en Canadá. También trabajó durante dos veranos en el parque nacional de Yellowstone en Wyoming para perfeccionar su inglés. Asimismo, ha desarrollado trabajos en el laboratorio de la Universidad de Hamburgo (Alemania).