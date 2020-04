Los miembros del Ateneo Musical de Cartaya interpretan una marcha procesional desde sus casas por el coronavirus

Este año no habrá procesiones de Semana Santa, no veremos las imágenes desfilando por nuestras calles, ni los nazarenos, ni las bandas de música. Todo como consecuencia de la crisis sanitaria en la que estamos inmersos como consecuencia de la pandemia del coronavirus, que por el contrario no ha podido hacer nada para que los numerosos cofrades de Cartaya no puedan escuchar marchas procesionales.

Al menos eso es lo que han intentado los integrantes de la banda del Ateneo Musical Cartayero, que a falta de poder estrenar las nuevas piezas incorporadas para esta Semana Santa a su repertorio en un concierto cofrade que tenía que haberse celebrado en el Teatro del Centro Cultural de la Villa de la localidad costera el pasado 13 de marzo –dos días antes de la entrada en vigor del actual estado de alarma, han decidido desafiar el actual confinamiento y han interpretado -y grabado- cada uno desde su propio domicilio, la instrumentación de uno de los nuevos temas, para hacer posteriormente un montaje de vídeo con la mezcla final y difundirla a través de las redes sociales.

La marcha procesional en cuestión es Madrugá Macarena, de Pablo Ojeda, la cual según ha explicado a esta redacción Pablo Ponce Chaguaceda, director de la banda cartayera, "es uno de los temas que habíamos montado para renovar y ampliar nuestro repertorio este año, el cual además de estrenar en el teatro de Cartaya íbamos a interpretar en las diversas procesiones teníamos previsto tocar esta Semana Santa".

"No ha sido fácil –prosigue- y, de hecho, como algunos de los integrantes de la banda no tienen en casa sus instrumentos, se las han tenido que apañar y han sustituido, por ejemplo, los platos por tapaderas de ollas de cocina". En la iniciativa han participado un total de 24 músicos, además del propio director de la banda, que además ha sido el encargado del montaje y la edición del vídeo.

Según éste se trata de un proyecto que han realizado, sobre todo, "para intentar hacer más ameno el confinamiento a los cartayeros, y como iniciativa para que, de alguna manera, la banda siga en activo durante estos momentos tan difíciles para cualquier colectivo". Igualmente con esto "nos sumamos a la creciente tendencia de los artistas a compartir actuaciones por las redes sociales durante esta cuarentena".

Las nuevas incorporaciones que la banda del Ateneo Musical Cartayero tenía previsto estrenar esta Semana Santa, además de esta marcha, son Siempre la Esperanza de Jesús Joaquín Espinosa de los Montes; Lágrimas de amargura de Cristóbal López Gándara; Margot de Joaquín Turina Pérez; Coronación de Manuel Marvizón Carvallo; Santísimo Cristo del Desamparo y Abandono de Francisco Herrera Míjez y Procesión de Semana Santa en Sevilla de Pascual Marquina Narro.