Aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de alquilar un coche

Si estás pensando en irte de vacaciones a una ciudad o destino en el que no vayas a disponer de tu coche propio, puedes optar por el servicio de alquilar un coche. Hoy en día, existen muchas empresas capaces de ofrecer este servicio a través de un proceso sumamente fácil y en unos pocos y rápidos pasos.Sin embargo, hace falta tener claros los aspectos más importantes que debes considerar al momento de alquilar un coche, para que así tengas un viaje sin estrés y puedas validar un contrato que se ajuste a tus necesidades.Lo primero es asegurarse de que sea una empresa con experiencia y trayectoria en el área, que sepa qué tipo de características buscan los clientes y cómo ayudarles a que el trámite sea lo más personalizado posible. Un buen ejemplo es BCO alquiler de coches, que brindan sus servicios en Málaga, Mallorca, Valencia, Alicante y Sevilla.

Precio del alquiler: términos y condiciones

Unos de los aspectos más importantes es el precio del alquiler, debido a que en este apartado se busca calidad, fiabilidad y un precio acorde que no sobrepase nuestro presupuesto.El alquiler de un coche se calcula basándose en los días de uso, el tipo de coche, el sitio en el que estés y la empresa con la que vas a hacer el contrato. Existen términos y políticas impuestas por las empresas en caso de que se necesite algún detalle especial, por ejemplo si hace falta una silla de bebe, un GPS especial, etc.De la misma forma, hay otros factores que no deben dejarse de lado: si entregas el vehículo en una sucursal diferente a la que lo has recogido, si lo entregas más tarde de lo acordado, si has ignorado las políticas de combustible de la empresa o si recorres más kilómetros de los que has contratado.

Seguro del coche

Este está dentro del presupuesto en el contrato de alquiler del vehículo, con dicha cobertura tendrás un seguro para terceros.Antes de firmar el contrato es de muy importante que verifiques detalladamente las cláusulas del seguro, de esta forma sabrás hasta qué punto eres responsable y si puedes conseguir de forma adicional un paquete que incluya cobertura total en caso de robo, accidente y daños al vehículo o desligarte de la responsabilidad del coche.

Localización de oficina de recepción, devolución, fechas y horarios de reserva

Es importante tener la ubicación de las oficinas, como también las fechas y horarios en las que vas a alquilar el coche, debido a que las empresas establecen una duración mínima de alquiler obligatoria y también la rápida accesibilidad a las oficinas de recepción y entrega del coche.Lo mejor es optar por un servicio cercano al aeropuerto para buscar el coche y evitar andar con las maletas por toda la ciudad al llegar de viaje.

El conductor del coche

Otro aspecto importante es el de elegir a un conductor responsable, ya que este será el responsable de la recepción y entrega del vehículo. Este servicio es el más buscado, porque la persona alquila el vehículo y disfruta del mismo durante el tiempo acordado; durante su uso, la empresa no tendrá control del coche siendo este como suyo.Otra de las opciones es contratar un coche con chofer, esto sería muy cómodo porque te evitaría ir a por el coche y entregarlo y puedes disponer de él todo el tiempo del contrato para trasladarte a donde tú quieras.Si tu opción no se orienta al servicio de coche con chofer, debes considerar las siguientes sugerencias a la hora de elegir a tu conductor:

· El conductor deberá ser mayor de 23 años, de no ser así, la empresa aumentará el precio por ser un conductor joven.

· Tu experiencia a la hora de alquilar un coche será considerada, debido a que si hace poco tiempo que tienes el carnet de conducir, se aumentará el precio del alquiler al ser un conductor inexperto.

Tipo de coche

Lo siguiente es el tipo de coche a elegir para tu disfrute, teniendo en consideración con cuantas personas vas a viajar, qué planes tienes en tu viaje, etc.Debes considerar el precio de cada tipo de coche según su marca y sus características, evaluando que sean adecuadas para que cumpla todas las funciones que quieras darle.

Políticas de combustible

El punto a tener en cuenta en este aspecto es la regla general de la mayoría de las empresas que imponen que se debe devolver el coche con la misma cantidad de gasolina con que te fue entregado. Esto variará dependiendo de la empresa que elijas.

El límite de kilometraje

Cada empresa tiene sus propias políticas, en cuanto a este aspecto dependerá de la tarifa acordada en el contrato, pero comúnmente este servicio se establece sin límites de kilometraje.El alquiler de un coche es una muy buena idea a la hora de viajar, debido a que en este se nos facilita el traslado hacia el destino seleccionado. No obstante, el éxito final del alquiler irá en proporción directa a las características que hayamos elegido en el momento de alquilar el vehículo.