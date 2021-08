La Asociación Unificada de la Guardia Civil denuncia el incumplimiento de las medidas en el transporte de droga incautada

AUGC Huelva ha denunciado ante la Oficina de Prevención de Riesgos Laborales de la Comandancia de Huelva, y esta es la segunda vez que lo hace, el presunto incumplimiento de las medidas de riesgo laboral en la Guardia Civil, en este caso, con el transporte y depósito de plantas de marihuana que han sido intervenidas, en la compañía de La Palma del Condado.

Las mismas según las noticas que tiene la Asociación, fueron transportadas en un vehículo propiedad del Ayuntamiento de esa localidad y han sido depositadas para su 'secado' en un Cuartel de la Guardia Civil, que por seguridad no hacemos publico pero, que del mismo tiene conocimiento la Comandancia y donde llevan bastantes días.

Ya se hizo hace varios años por un transporte de una plantación en la sierra de Huelva realizado en vehículos oficiales y ahora nuevamente ha vuelto a ocurrir, cuando ya, desde la propia Dirección General y desde el Ministerio del Interior, se han establecido normas y acciones preventivas sobre esta cuestión, parece que presuntamente las mismas, no se cumplen en la Comandancia de Huelva y nuevamente se depositan las plantas de marihuana en un cuartel, sin protección, que no está abierto las 24 horas, por un tiempo que no es el mínimo indispensable, en una unidad que ni siquiera ha intervenido en el operativo, se trasladan las mismas en un vehículo del Ayuntamiento de La Palma del Condado, como si no existieran medios en la Comandancia para ello y no se sabe si se ha respetado la cadena de custodia de las plantas al ser depositadas en un cuartel que ni siquiera ha intervenido en el operativo.

La normativa interna es muy clara al respecto. Para el traslado de plantas intervenidas-marihuana- u otras sustancias no se utilizarán los vehículos ordinarios para la práctica habitual del servicio. El vehículo será de un tamaño adecuado que permita el transporte de plantas en la parte posterior, debidamente sujetas y aisladas de los pasajeros, evitando el contacto y aislando del fuerte olor que desprenden. En su defecto, establecer en la Guardia Civil un contingente de vehículos adecuados para el traslado de los estupefacientes, no utilizándose para este cometido los vehículos ordinarios para la práctica habitual del servicio

• No depositar dichas sustancias en Acuartelamientos de la Guardia Civil

• Almacenar las sustancias incautadas procedentes del tráfico ilícito de drogas en los depósitos de referencia.

• Para la manipulación de las plantas intervenidas- marihuana (corta, toma de muestras, pesaje y embalaje) se utilizará el equipo de trabajo (tijeras, sacos, trituradoras) con su perteneciente marcado CE y equipos de protección individual homologados (gafas, protectores anticorte, mascarillas de protección autofiltrante mixtas (FFPS) de protección química y mecánica, ropa tipo “buzos”, para evitar el contacto con la piel y calzado de seguridad). Se recomiendan monos desechables o lavar las prendas tras su uso.

La forma de actuación de las Unidades del Cuerpo en torno a las aprehensiones de sustancias estupefacientes viene perfectamente recogida en la Instrucción de Secretaría de Estado de Seguridad n° 6/2013 denominada Guía práctica de actuación sobre la aprehensión, análisis, custodia y destrucción de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psico trópicas, publicada en el Boletín Oficial de la Guardia Civil n° 29 de 16 de julio de 2013

Donde por cierto en ningún momento indica acciones de “secado en un cuartel para la plantas de marihuana sino la entrega a los depósitos de referencia y la permanencia por el tiempo mínimo indispensable en los acuartelamientos, por lo que consideramos que depositarlas en un acuartelamiento para el secado y su posterior entrega no se ajusta a la normativa interna.

En dicha denuncia se solicita que se cumpla la normativa interna y de prevención RRLL en relación a esta materia, que se impartan instrucciones, para la obtención de todo el material necesario para la realización de este tipo de trabajos y la asignación de vehículos dedicados específicamente a este tipo de transporte. Así mismo, que toda esta normativa la evaluación de RRLL se le participe a los Guardias Civiles y en especial a los Jefes de Unidad, para su conocimiento y cumplimiento, igualmente se solicita, que se depuren las responsabilidades por el incumplimiento de esta normativa que recordamos es del Ministerio del Interior.

En la aplicación de la prevención de RRLL, es especialmente importante, el responsable de que no se hayan cumplido los RRLL, ante cualquier daño que pueda ocurrir en este caso a los Guardias Civiles que hayan intervenido en el operativo, a los residentes en el cuartel y sus familias, que puedan estar expuestos a estas sustancias depositadas dentro de las dependencias oficiales de la Guardia Civil, este responsable, es quien debe responder por los mismos, ante estos posibles daños.

Se ha solicitado igualmente la investigación de los hechos y la depuración de responsabilidades de quien haya impartido las órdenes, para la realización del operativo sin presuntamente protección adecuada y del depósito de la droga decomisada en unas dependencias para su secado, pero como siempre y al ser un mando el responsable de las ordenes, se considerará un error y no una negligencia o incumplimiento de la normativa de régimen interior, por mucho menos de estas acciones se abren expedientes a los guardias civiles en multitud de ocasiones, aplicando el régimen disciplinario con excesiva dureza, sin embargo cuando son mandos, parece que ya no se aplica con la misma exigencia.