Asesinato machista Huelva: Los vecinos del presunto asesino, consternados: "Era un chiquillo muy normal"

Los vecinos del pasaje La Casa Grande de la calle Reyes Católicos de Palos de la Frontera todavía no salen de su asombro. El asesinato machista que ha cometido, presuntamente, su vecino del primer piso los ha dejado "sin palabras".

"Estoy muy sorprendida porque los chavales que viven ahí se portan estupendamente", asegura Mariló Palmer, quien regenta una mercería justo debajo del piso donde vivía el presunto asesino. Aunque no sabía exactamente cual de los tres hombres que vive allí habría sido el autor, Palmer afirma que "los chavales nunca dan un ruido, son como un vecino más y nos hemos quedado impactadas".

"A veces les traen paquetes de mensajería y los dejan aquí, luego vienen a recogerlos y siempre son muy educados", asegura esta vecina. "Ha debido ser un momento de la discusión, no es que el chiquillo sea propenso a ello, habrá sido una discusión que se le ha ido de las manos"

Al igual que el resto de vecinos el impacto al conocer la noticia ha sido grande. "Cuando he llegado esta mañana y estaba en el pasaje la Guardia Civil me he asustado mucho. Luego las compañeras me han contado y me he quedado consternada"

Su compañera, la empresaria Ángela María López, quien regenta una tienda de ropa, es de la misma opinión. "Me he quedado asombrada esta mañana al conocer la noticia, no me lo esperaba, estoy acostumbrada a ver a esos niños por aquí, a que vengan a recoger los paquetes a mi tienda y nunca han dado ningún problema", asegura. López advierte que tras lo sucedido ,"no tengo miedo pero si respeto", puesto que los chicos eran, a su criterio, "super agradables, educados y buena gente" en el trato con el resto de vecuinos del pasaje. "Me he quedado impactada al conocer la noticia".

Otra de las vecinas, Vanesa Carnicero, reconoce que la situación ha sobrepasado a todos en el municipio: "Me he quedado helada, todos en el pueblo estamos consternados". Aunque no sabe exactamente cuál de las personas que vive allí podría ser el implicado, "con nosotros siempre han sido educados y no tenemos ningún problema de convivencia". Sobre lo sucedido, Carnicero asegura que conocía por los medios que la tenía acosada, "ya sabes, a veces el amor te ciega", ha explicado ante los medios. "Supongo que habrá sido un arrebato".

En las inmediaciones de la casa consistorial, donde a las 12:00 se ha guardado un minuto de silencio, una vecina reconocía que no podía fiarse de los hombres después de lo ocurrido. "El problema no es la nacionalidad, ni el color de piel, el problema es que han asesinado a una mujer en el pueblo", concluyó antes de continuar su camino.