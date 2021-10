Arturo Pérez-Reverte rectifica tras tildar a Huelva de provincia "de miseria y narcotráfico"

Arturo Pérez-Reverte, durante una entrevista con el periodista Jesús Vigorra en Canal Sur Radio, ha calificado a Huelva como una "provincia de miseria y narcotráfico" mientras conversaba sobre Gibraltar.

Acto seguido, el escritor de 'El Italiano' ha indicado en un tweet en su cuenta oficial que "supongo que no me expresé bien. Pretendía referirme a la costa entre Gibraltar y Portugal (Cádiz y Huelva), deprimida durante décadas; pero hablar en directo es lo que tiene. No siempre afina uno. Mis disculpas".

Supongo que no me expresé bien. Pretendía referirme a la costa entre Gibraltar y Portugal (Cádiz y Huelva), deprimida durante décadas; pero hablar en directo es lo que tiene. No siempre afina uno. Mis disculpas. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) October 6, 2021

Las declaraciones han armado un gran revuelo en las redes sociales entre los onubenses, que posteriormente aceptaron en su mayoría las disculpas de Pérez-Reverte.