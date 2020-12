Vuelve el cine a Huelva con un “estricto” protocolo de higiene y seguridad

Los cines Artesiete Holea han recuperado las proyecciones diarias en seis de sus salas. Se trata de una gran noticia en estas fechas, con las vacaciones a la vuelta de la esquina, ya que a pesar de lo atípico de estas navidades, el ir al cine en familia va a ser una actividad que sí se va a poder hacer.

Tal y como ha explicado Alberto Gómez, gerente de Artesiete Holea, han implantado un estricto protocolo de higiene y seguridad, “que consiste en la aplicación de medidas como el uso obligatorio de las mascarillas, el mantenimiento de la distancia social dentro de las salas o la desinfección de las butacas después de cada sesión”. Igualmente, desde Artesiete Holea han querido recordar que, “la incidencia del COVID-19 en las salas de cine ha sido prácticamente nula, por lo que la probabilidad de contagio en una sala de cine es mínima, algo avalado los resultados de incidencia del COVID-19 del Ministerio de Sanidad”.

En este sentido, Gómez ha explicado que “siempre va a haber dos butacas de separación entre los espectadores, para asegurar que nunca haya nadie ni delante, ni detrás, y garantizar así la distancia de seguridad necesaria”. Respecto a las palomitas y chucherías que tradicionalmente acompañan las visitas al cine, Gómez ha recordado que “en Andalucía sí está permitido comer dentro de las salas” y se apela a la responsabilidad de los espectadores para que las mascarillas estén subidas entre ingesta e ingesta.

Respecto a los horarios, se realizarán dos pases, uno en torno a las 14:00 y el segundo sobre las 16:00, con oscilaciones de unos 15 minutos entre las diferentes películas para evitar las posibles aglomeraciones tanto a la entrada, como a la salida, “aunque no esperamos mucho público ya que este horario no ha funcionado en ocasiones anteriores y no creemos que lo vaya a hacer ahora”, ha lamentado el gerente de los cines.

Por otro lado, Amelia Romero, gerente del Centro Comercial Holea, ha declarado que están “muy contentos con la reapertura de los cines, ya que sin duda es una buena noticia que recuperemos uno de los principales motores de actividad de Holea y una de las principales ofertas de ocio y cultura, no solo del centro, sino de toda la ciudad”.

Así, la responsable de Holea ha querido hacer también hincapié en trasladar el mensaje de que “la cultura es necesaria, es segura y, además, está demostrando que se adapta a las circunstancias, en el caso de nuestro cine, con pases más tempranos y apostando por el cine matinal los días no laborables”. Finalmente, la gerente ha trasladado un mensaje de esperanza ante esta nueva etapa, “confiamos en la respuesta de los ciudadanos porque las salas y la actividad cuenta con todas las garantías sanitarias y que poco a poco la evolución de la pandemia nos permita ir normalizando nuestras vidas y nuestra actividad, que es lo que todos deseamos”.

Toda la información sobre los nuevos horarios y las películas disponibles se pueden encontrar en www.artesite.es. Hay que recordar que desde Artesiete Holea recomiendan comprar las entradas previamente en la web y, en caso de no ser posible, que el pago en taquilla se realice mediante tarjeta de crédito preferentemente.