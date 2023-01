Aramburu vuelve a mostrar en Huelva su solidaridad con una colección de pinturas

El Centro Cultural José Luis García Palacios de la Fundación Caja Rural del Sur acoge un año más una exposición pictórica de Alfonso Aramburu, que se podrá visitar hasta el próximo 5 de enero. Todo lo que se recaude en esta muestra solidaria se destinará a Cruz Roja, Hermanas de la Cruz, Asociación de Paralíticos Cerebrales de Huelva (Aspacehu) y Anumayores.

Se trata de una colección formada por 42 pinturas realizadas por Aramburu el pasado verano en Matalascañas, localidad en la que veranea el artista. Un trabajo pictórico elaborado para este fin solidario, que lleva como lema Hay que ayudar a los que ayudan. El autor de las obras muestra su agradecimiento al propietario del local donde desarrolla su creación artística, unas instalaciones que le cede en época estival, "me lo deja todos los años y está a veinticinco metros de mi portal". Aparte, subraya que desde que se abrió la sala del Centro Cultural, "la Fundación Caja Rural del Sur tiene el detalle de dejármela en Navidad".

Hay obras impresionistas y abstractas, y la temática de los cuadros es muy variada, "los he pintado con mucha ilusión, con todos los motivos, hay campo, playa, flores, ríos, minas, caballos...", indica el artista, al que una señora que visitaba la muestra se dirigió a él y le manifestó: "da gusto ver tus cuadros, todos me gustan, no sabría cuál elegir".

Emplea la técnica pictórica del hidralux sobre lienzo, tabla y terciopelo. En sus pinturas, Aramburu ha plasmado los atardeceres en El Conquero y a Huelva vista desde este mirador natural de la ciudad; el cabezo de la Cuesta del Carnicero y las marismas del Odiel. También ha pintado la zona de las dunas del Asperillo, "en el camino desde Mazagón a Matalascañas"; la ría de El Rompido; la aldea del Rocío, "pinto El Rocío en noviembre porque antes están secas las lagunas"; la Saca de las Yeguas; el Río Odiel con un molino que ya no funciona; el Río Tinto; las minas y la Sierra de Huelva, un recorrido por las distintas comarcas de la provincia onubense a través de sus cuadros.

El artista reconoce que "soy muy feliz pintando" y más si su obra va destinada a fines benéficos, "yo encantado, en esta vida siempre quiero ganar felicidad", a lo que añade que "pintar es símbolo de libertad". La mitad de los cuadros expuestos ya están vendidos. La exposición se puede visitar en horario de 11:30 a 13:30 y de 18:00 a 21:00.