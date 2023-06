Anunciados dos nuevos juegos de Super Mario para 2023

Mario y sus amigos se preparan para una segunda mitad de 2023 con dos estrenos en Nintendo Switch: Super Mario Bros. Wonder. y el remake de Super Mario RPG, ambos anunciados en la última retransmisión Nintendo Direct.

Por si esto fuese poco para la franquicia del fontanero de la Gran N, junto a estos dos juegosse anunciaron también un remake de Luigi’s Mansion 2 (Nintendo 3DS) con gráficos renovados y un nuevo juego protagonizado por la princesa Peach al más puro estilo Super Princess Peach (Nintendo DS), ambos previstos para 2024.

El nuevo plataformas 2D: Super Mario Bros. Wonder

Super Mario Bros. Wonder será el primero en llegar a Nintendo Switch. Diez años más tarde desde New Super Luigi U, la última entrega original de la serie Super Mario Bros., el próximo 20 de octubre se estrenará “el nuevo paso en la evolución de los juegos en 2D de desplazamiento lateral”, como destaca Nintendo.

Una de las grandes novedades es la Flor Maravilla, que al tocarla produce que las tuberías cobren vida, aparezcan montones de enemigos e, incluso, que los personajes cambien de apariencia, lo que transforma por completo y de forma inesperada la manera de jugar.

A ello se unen también un nuevo potenciador de Mario, que le permite transformarse en Mario elefante; y la posibilidad de poder jugar con Mario, Luigi, Peach, Daisy, Yoshi y Toad, ya sea en solitario o hasta con 3 amigos más en local.

Super Mario RPG regresa en forma de remake

Poco menos de un mes más tarde, el 17 de noviembre se pondrá a la venta Super Mario RPG, un remake del juego de rol de Super Mario, originalmente lanzado para Super NES en el año 1996 y, como dato curioso, solo en Norteamérica y Japón.

Con gráficos renovados, los jugadores podrán unirse a Mario, Bowser, la princesa Peach y los personajes originales Mallow y Geno en esta aventura donde todos deberán aunar fuerzas para plantarle cara a la malvada Banda de Fraguo, recuperar las siete estrellas y reparar la Vía Estelar.

“No importa si los jugadores ya disfrutaron del título original o si esta es su primera incursión en la aventura: ¡gracias a esta versión, todo el mundo podrá pasarlo en grande con el primer juego de rol de la serie Super Mario“, comenta Nintendo.

Prince of Persia anunca su regreso para comienzos de 2024

Prince of Persia está de vuelta. Ubisoft ha anunciado Prince of Persia: The Lost Crown, un nuevo juego de plataformas de acción-aventura ambientado en un mundo persa mitológico. Llegará el 18 de enero a PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Amazon Luna y el servicio Ubisoft+.

Los jugadores se ponen en la piel de Sargon, un talentoso y joven combatiente del grupo de élite de los Inmortales. En su misión por rescatar al príncipe Ghassan, explorarán el Monte Qaf, donde descubrirán que el tiempo es una amenaza traicionera, y que el equilibrio del mundo ha de se restaurado.

Inspirado en el género metroidvania, Prince of Persia: The Lost Crown permite a los jugadores explorar un mundo artesanal a su propio ritmo. Desde la majestuosa Ciudadela del Conocimiento hasta los coloridos paisajes de los Bosques hircanos, y pasando por numerosos lugares basados en la mitología persa.

Gracias a un sistema de combate profundo basado en combos, para progresar los jugadores deberán superar a enemigos y trampas que pondrán a prueba las habilidades de combate y plataformeras de los jugadores, respectivamente.