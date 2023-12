Anunciados los Juegos de PS Plus para Diciembre de 2023

Ya sabemos los juegos con los que PS Plus despedirá 2023. Sony ha anunciado los ‘Juegos del Mes’ de Diciembre de 2023 que los suscriptores de PlayStation Plus podrán descargar gratuitamente en PlayStation 4 y PlayStation 5 como parte de su suscripción a este servicio. Estarán disponibles entre el 5 de diciembre y el 1 de enero.

En primer lugar, se incorporan el juego de conducción familiar LEGO 2K Drive, que lleva a los jugadores hasta Bricklandia y les permite construir sus propios vehículos; y el simulador de limpieza PowerWash Simulator, donde pondremos a prueba nuestras habilidades con una máquina hidrolimpiadora profesional. Ambos están disponibles tanto en PlayStation 4 como PlayStation 5.

Adicionalmente, pero en exclusiva para los usuarios de PS5, también se une el juego de exploración Sable, que sumerge a los jugadores en un viaje único e inolvidable a través de vastos desiertos y parajes impresionantes llenos de maravillas de otros tiempos y restos de naves espaciales.

Más allá de ello, PlayStation Plus también ofrecerá este mes nuevos packs exclusivos y gratuitos para algunos de los juegos favoritos de sus usuarios. Destacan los siguientes: Apex Legends: Pack de juego PlayStation Plus, Fortnite – Pack de equipamiento Colores verdaderos, Brawlhalla – Bonus Pack 10, Call of Duty: Warzone Paquete de Combate (Sogún), Pack exclusivo de PUBG – 2023 PlayStation Plus nº4. Fall Guys: Pack de La Aventura de Sackboy de PlayStation Plus y Rocket League – Pack de PlayStation Plus.