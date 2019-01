Su Majestad de Oriente confía en que la gente olvide por unos días sus problemas

El decorador floral, Antonio Rivera, encarnará al Rey Baltasar en la ciudad de Huelva. Ayer ya pudo disfrutar del contacto con los más pequeños al participar en la recepción de cartas a los Reyes Magos en el Ayuntamiento de la capital onubense. En el día de hoy visitará, junto a Melchor, Gaspar y la Estrella de la Ilusión, a los niños hospitalizados y a los ancianos que se encuentran en el asilo. Por último, como broche de oro a unas jornadas muy intensas y entrañables, su carroza cerrará la cabalgata que recorrerá esta tarde las calles de la ciudad.

–¿Qué supone para usted representar al rey Baltasar en la ciudad de Huelva?

–He de decir que ha sido una sorpresa tremenda, no me lo esperaba. Cuando me llamaron desde el Ayuntamiento, me hizo mucha ilusión saber que es un reconocimiento a mi labor y a mi trabajo como decorador floral, por lo que la alegría es doble.

–¿Cómo recibe esta inesperada noticia?

–El alcalde me llamó personalmente hace unos días y me dijo el motivo por el que habían tomado esta decisión. Lógicamente, no me lo pensé. No me cabía la menor duda de que quería tener el honor de desempeñar la figura del rey Baltasar para intentar repartir la mayor ilusión posible entre los niños. Estoy muy emocionado por los actos tan entrañables que tenemos, como la recepción de cartas en el Ayuntamiento, la visita al asilo y a los hospitales y la cabalgata.

–Con tantos compromisos, ¿podría decantarse por alguno que le haga especial ilusión?

–No podría hacerlo, pues todos tienen su momento y son distintos entre sí. Por ejemplo, ayer tuvimos la oportunidad de tener un acercamiento con los niños onubenses. Fue muy bonito verlos allí reunidos en la puerta del Ayuntamiento con sus caras de felicidad en los momentos previos a conocer a los Reyes Magos. Por otro lado, hoy por la mañana viviremos el momento más emotivo, especial y difícil de todo el itinerario. Vamos a convivir muy de cerca con una realidad bastante dura, pues vamos a visitar a los chicos hospitalizados, algunos con enfermedades graves, y a los abuelos que necesitan de un cariño especial durante estos días.

–La cabalgata será el culmen a una jornada muy intensa

–Efectivamente. La cabalgata será el broche de oro a unos días muy bonitos. No se puede explicar la alegría de recorrer todas las calles de la ciudad de Huelva para poder acercarnos a niños y mayores. Por otro lado, los Reyes Magos creemos y esperamos que durante estos dos días la gente pueda olvidar sus problemas del día a día, pues se contagiarán de toda la magia y alegría que desprende esta fecha.

–Cada rey tiene algo especial, ¿quién ha sido su favorito desde siempre?

–Pues casualmente Baltasar ha sido mi rey favorito desde pequeño, así que he tenido mucha suerte por tener la posibilidad de encarnarlo a él. Estoy muy contento y satisfecho con la elección y con la gente que me ha felicitado.

–¿Trae el rey Baltasar alguna novedad en la carroza con respecto a los años anteriores?

–Podemos decír que sí. Este año la carroza de Baltasar trae una sorpresa y esperemos que sea del agrado de todos. No podemos desvelarla aún, pero estoy seguro de que impresionará a todos los onubenses que salgan a ver la cabalgata.

–Mucha gente de su entorno querrá vivir estos días tan especiales junto a usted, ¿quiénes serán los pajes del Rey Baltasar?

–Durante estos días me acompañarán mis padres, diferentes miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad del Carmen, de la que soy hermano mayor y, por último, familiares y amigos.

–¿Quiénes han sido los encargados de confeccionar la vestimenta del rey Baltasar?

–El traje es obra de Pepe Jiménez, perteneciente a El Ajolí, mientras que el turbante ha sido confeccionado por los chicos de Lenana.

–¿Qué deseo tiene para la ciudad de Huelva en este año 2019?

–Sobre todo, pido salud. Sin nuestro motor de vida no podemos hacer hace, por lo que considero que es lo más importante para disfrutar. Además, deseo que todos tengamos trabajo, ilusión y esas ganas de luchar por lo nuestro para sacar a nuestras familias adelante.

–En esta noche tan emotiva para los pequeños, como Rey Mago, ¿qué mensaje trasladas a los chicos onubenses?

–Creo que no debemos olvidarnos del verdadero significado que tienen sus Majestades los Reyes Magos, la adoración a Cristo. Evidentemente, por Él estamos aquí y no podemos olvidarnos de que los Reyes venimos a adorar a Jesús. Por tanto, el mejor regalo que podemos hacer todos es el amor al prójimo.