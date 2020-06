Antonio José Martínez Navarro, incansable escritor sobre Huelva

Conocí a Antonio cuando luchábamos por salvar de la ruina la Iglesia de la Soledad. Éramos muy pocos, no había conciencia de lo que teníamos entre manos. Se nos estaba cayendo algo importante y muy antiguo de la ciudad de Huelva. Los principales en esta lucha eran José Antonio Ramos Camacho, Eduardo Sugrañes y Antonio José Martínez Navarro, acompañados de algunos más. Y entre todos la salvamos y ahí está.

Desde entonces Antonio no ha parado ni un solo momento de preocuparse por Huelva. Y eso que él nació en Melilla, pero no importa, se siente un onubense más. Yo diría que uno más no, que es uno de los principales, por el amor que derrocha con todo lo que hace. Ya quisiera mucha gente de Huelva parecerse a él y hacer, al menos, la mitad de lo que él hace.

Como decía, él nació en Melilla en el año 1948. Estudió la carrera de Magisterio y, en 1976, ingresó por oposición en la Junta de Andalucía, donde desempeñó el cargo durante muchos años de jefe de Servicio de Información de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Huelva. Y desde entonces, que es desde que yo lo conozco, no ha parado de investigar y escribir sobre temas onubenses. Es incansable.

Yo tengo casi todos sus libros, aunque reconozco que algunos se me pasaron porque es imposible seguir la pista a todas sus publicaciones. Lo mismo saca un libro sobre la historia del fútbol en Huelva que otro sobre la torería o sobre el Barrio Obrero o los carnavales o el Rocío. También sobre el transporte de viajeros en Huelva o sobre personas como el recordado Padre Laraña, “el cura de la bicicleta”, o Primitivo Lázaro, nuestro gran compositor. También ha escrito biografías de médicos onubenses así como la historia de la onubense que llegó a ser Reina de Portugal. Tiene no sé cuántos tomos de Historia Menuda de Huelva. Toca todos los temas, siempre que sean de esta ciudad y gran cantidad de ellos son desconocidos para el gran público. Y él lo pone a disposición de todos para ayudarnos a conocer mejor nuestra propia historia.

¡Ah! Que no se me olvide decir que es un gran recreativista y que cada domingo lo veo en el fútbol animando a nuestro Recre querido. Es colaborador de todos los medios escritos, hablados y visuales de nuestra provincia. Ha impartido conferencias por todos los rincones de Huelva, desde los pueblos más importantes hasta las más pequeñas aldeas, siempre dando a conocer nuestra historia.

En una ocasión me invitó a visitar su casa y me quedé sorprendido de la magnitud de su archivo. Me dijo la cantidad de fotografías que posee, no puedo recordar el número, pero eran muchos miles, más de veinte mil. Antonio José tiene material como para escribir cientos de libros más si el tiempo se lo permitiese, aunque desde hace años lleva ocupado con una gran obra que nunca termina debido a su envergadura. Se trata de una enciclopedia sobre Huelva que algún día sin duda la veremos en la imprenta.

Todo esto ha hecho que en innumerables ocasiones haya sido reconocido con títulos tales como Onubense del año en 1997 o Medalla de Andalucía en el año 2000. También en sesión plenaria en el año 2006 el Ayuntamiento de Huelva acordó por unanimidad nominar una calle con su nombre. Además, ha sido pregonero en múltiples ocasiones tanto de hermandades como de carnavales.

Su casa es un auténtico museo. No sé cuántas placas y metopas adornan sus muebles y paredes. Son reconocimientos y agradecimientos que le han hecho durante estos años muchas asociaciones, colegios, organismos o ayuntamientos.

Antonio fue el fundador en 1984 de la Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico-Artístico de Huelva, siendo su presidente casi quince años. También fue fundador de la Asociación cultural Alonso Sánchez de Huelva y su presidente durante unos 10 años. Y a decir verdad, y sin que sirva de molestia por parte de las juntas directivas de estas asociaciones, si es que siguen existiendo, no sabemos los onubenses nada de ellas desde que Antonio ya no es su máximo exponente.

En definitiva, que yo estaba en deuda con él, pues escribo sobre gente que hace cosas por esta tierra, que trabaja por Huelva. Y aunque aún me quedan muchas personas que son merecedoras, Antonio José Martínez Navarro está hoy en estas páginas por méritos propios y sin duda con todo merecimiento.

Y sé que se me olvidan muchas cosas, cosas importantes, pero no dispongo de más espacio y, además, siempre lo digo: no trato de escribir un libro sobre cada persona, ni siquiera una biografía, simplemente hago un pequeño bosquejo de cada una de ellas.