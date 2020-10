Antonio Aguilera Nieves presenta su ‘Jarampa’ en Isla Cristina

El escritor y activista medioambiental isleño Antonio Aguilera Nieves presentó el pasado sábado en Isla Cristina su último libro, titulado Jarampa y conformado por una colección de relatos que invitan a la reflexión. El autor estuvo acompañado por amigos, familiares y representantes del ámbito cultural de la ciudad, que quisieron compartir con él este momento y que llenaron el aforo permitido para la ocasión.

La presentación de este nuevo libro editado por Anantes, que se llevó a cabo cumpliendo con todas las medidas, normas y protocolos de seguridad anti Covid-19 establecidos para este tipo de eventos, tuvo lugar en el salón de actos del CIT Garum. En representación del Ayuntamientode la localidad asistieron el alcalde, Jenaro Orta, y la delegada de Cultura, Ana Vieira, así como otros miembros de la Corporación, indicó ayer el Consistorio en un comunicado.

El acto estuvo conducido por la maestra isleña y a su vez presidenta de la Asociación de Estudios Históricos de Isla Cristina El Laúd, Aurora Gema Lozano, y contó además con la participación de Manuel Columé y del editor, Ismael Rojas Pozo.

El alcalde destacó la trayectoria del autor, isleño y amigo, y agradeció a todos su presencia acompañando a Antonio "a pesar de las circunstancias que estamos viviendo."

La ‘jarampa’ es un vocablo isleño que se refiere al aprovechamiento de descartes de la pesca

Como reiteró, "para mí es un placer acompañar a este isleño, escritor, poeta, contador de historias, activista medioambiental, ornitólogo, economista y, sobre todo, amante de su pueblo y preocupado siempre por el entorno que le rodea, en la presentación de su último trabajo, Jarampa". Orta señaló que "siempre que nace un libro, debemos felicitarnos y, si el que lo escribe es un isleño, mejor que mejor. La Cultura nos hace grandes y la lectura, libres y, en estos tiempos que corren, tenemos que apoyar y apostar por lo nuestro, por nuestra historia, por nuestra gente".

"Sé que este libro promete, es un título muy nuestro, Jarampa, término marinero y que guarda grandes historias protagonizadas por personajes que nos invitan a la reflexión y al aprendizaje", a lo que añadió que "Antonio con sus obras comparte con nosotros su experiencia y nos invita al aprendizaje y nosotros no podemos más que compartir este momento con él y sumergirnos en las páginas de Jarampa es el mejor regalo para un escritor, nuestra complicidad", concluyó no sin antes desear al autor "lo mejor para este nuevo libro consiga el objetivo que persigues, que no es otro que compartir con nosotros tus inquietudes".

La noche continuó con las distintas intervenciones, entre ellas las del autor, que explicó a los presentes los entresijos del libro y la lectura de algunos de los pasajes del mismo y concluyó con la entrega de un ejemplar a la Biblioteca de Isla Cristina que recogía el alcalde.

Como expresó Aguilera Nieves, jarampa es un vocablo marinero que se refiere al método ancestral de aprovechamiento por parte de los pescadores de los descartes de la pesca que se repartían entre ellos.