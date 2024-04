La emotiva despedida a Antonia Gómez, enfermera con la que nació el Hospital de Día Oncológico de Huelva

Antonia Gómez pone fin a su etapa como enfermera en el Hospital de Día Oncológico del Juan Ramón Jiménez siendo el "germen" de "todo lo que somos hoy en día", enfatiza el jefe del Servicio de Oncología, Juan Bayo. La Enfermera Gómez se jubila después de 37 años de servicio y dedicación a los pacientes oncológicos de toda la provincia de Huelva, una etapa que "me ha hecho muy feliz y me ha enseñado mucho", explica a este diario.

Enfermera desde hace 43 años, Antonia Gómez fue testigo en primera persona del nacimiento del Hospital de Día Oncológico en Huelva, primero en el 1987 en el Manuel Lois y, seguidamente, en 1993 en el Juan Ramón Jiménez. Este Hospital de Día no sabe aún lo que es funcionar en Huelva sin el cariño, el amor y la empatía de Antonia Gómez, que deja un gran legado tras tantos años de esfuerzo y dedicación.

Pese a ser una apasionada de los cuidados, esta enfermera no sabía que iba a dedicar su vida a los pacientes de Oncología. "Abría el Hospital de Día Oncológico de Huelva y quise estar porque, en un principio, me llamaba la atención y porque me venían bien los turnos", recuerda, no sin antes asegurar que "fue la mejor decisión que pude tomar porque cuidar al paciente oncológico 'engancha'".

Tal es la pasión que siente por su trabajo que, según la supervisora de Oncología, Yolanda Bouzada, "es el ejemplo en capacidad de trabajo y en capacidad de docencia, pero también en el cuidado al paciente". Tiene el don de "dar luz cuando todos estamos bloqueados", así como de "ser madre en muchos momentos personales", añade Bouzada.

Tanto cariño tiene el equipo a Antonia Gómez que le han dedicado una emotiva despedida, con palabras y gestos de agradecimiento y amor. Un gesto que no se esperaba, pero que confirma "el gran grupo que tenemos en Huelva, que ha hecho prioritario el cuidado y el cariño a los pacientes", sostiene la enfermera.

Sus 37 años en el Hospital de Día le han permitido almacenar "multitud de anécdotas y recuerdos", pero también le han imprimido una filosofía de vida que Antonia Gómez lleva por bandera. "Tengo que minimizar lo que me pasa porque mi trabajo diario me ha enseñado la verdadera realidad de muchas personas", sostiene.

Para esta profesional sanitaria la enfermera de Oncología "no tiene que tener nada muy especial", pero sí que es indispensable "estar siempre para el paciente, cogerle la mano, la escucha activa... gestos que van más allá de toda la teoría existente para cuidar a la persona", finaliza una emocionada Antonia Gómez que, cuatro décadas después, deja en las mejores manos un servicio cuyos cimientos ayudó a construir.