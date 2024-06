Ánsares denuncia discriminación con personas con autismo en campamentos de verano en Huelva

La Asociación Autismo Huelva Ánsares denuncia discriminación con personas con autismo en campamentos de verano organizados en la provincia de Huelva. Mediante un comunicado, la dirección de la asociación muestra su total rechazo "ante la situación que decenas de familias en la provincia de Huelva están sufriendo por parte de sus diferentes ayuntamientos, al ser excluidos como participantes de las actividades de verano, ludotecas o campamentos, desarrollados o bien con financiación pública o en centros públicos desarrollados por empresas privadas".

Apunta que las familias con personas con autismo "ven vulnerados su derecho de participación al excusarse las diferentes instituciones en no tener personal cualificado para la intervención con personas con autismo, sin poner solución o mediar en la partes para llegar a un entendimiento, siempre discriminando o invitando a la familia a la contratación de un monitor exclusivo para ellos bajo el pretexto de que no disponen de más fondos para contratación, o que las empresas no van a acceder a la organización de estas actividades con estos requisitos".

Ánsares condena esta situación "que se está viviendo en la provincia de Huelva, donde muchos ayuntamientos discriminan a estas familias, inclusive con la organización de campamentos denominados inclusivos, en los que tampoco entran los usuarios de altas necesidades de apoyo", por lo que solicita a las administraciones "el compromiso real del que tanto hablan en los días internacionales del autismo o la discapacidad, y que apoyen verdaderamente a este colectivo que afecta actualmente a más de veinte mil personas de manera directa e indirecta en la provincia de Huelva".