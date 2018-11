Ánsares y el Juan Ramón trabajan para mejorar la atención al autismo

La Asociación Autismo Huelva (Ánsares) propone al Hospital Juan Ramón Jiménez un protocolo para mejorar la atención a personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA), con el objetivo de familiarizarlas con las instalaciones hospitalarias, "para que acudir a ellas no suponga un problema y que los profesionales sanitarios estén más informados y sepan cómo atenderlas". Así lo apuntó la presidenta de la asociación, Cecilia González.

Durante los años 2016 y 2017, Ánsares, como miembro del equipo de trabajo creado por la Federación Autismo Andalucía, trabajó codo a codo con el resto de asociaciones andaluzas y la Consejería de Salud en la creación de un Protocolo de Acercamiento Sanitario para los afectados por este trastorno.

El programa familiarizará a los chicos con los procedimientos médicos más comunes

La trabajadora social de Ánsares, Manuela Martínez, comentó que las personas con autismo no comprenden el contexto cultural y social que les rodea, asimismo "pueden padecer hiposensibilidad que, sumado a la carencia de lenguaje y los problemas a la hora de interaccionar y comunicarse con otros, dificultan muchísimo que expresen que tienen un dolor y mucho menos que el entorno sanitario no le genere ansiedad, porque no sabe lo que le van a hacer ni para qué sirve y se encuentran con pruebas invasivas para las que no están preparadas, así como largas esperas que no pueden soportar".

Con la máxima de que las personas con autismo tienen dificultades para acceder a los servicios y que el apoyo de los profesionales puede marcar una gran diferencia, así como la convicción de que la comprensión del autismo tiene el poder de cambiar vidas, han elaborado un protocolo informativo y formativo que desde el último trimestre de este año, comienza a hacerse práctico, "lanzándonos a la intervención directa con profesionales".

La trabajadora social explicó que no se trata sólo de informar y formar a los profesionales, sino también de elaborar materiales adaptados y de acercar a los ciudadanos con autismo hasta los hospitales. La manera es seguir secuencias y rutinas que "las alejen de todo temor y ansiedad". Señaló que la directora del centro de día de la asociación, María del Carmen Gómez, contactó con el Hospital Juan Ramón Jiménez para proponerle la iniciativa, y al mismo tiempo la maestra de Pedagogía Terapéutica de la Escuela Hospitalaria, Inmaculada Parejo, había presentado un proyecto para incorporar el pictograma al área de Pediatría del centro hospitalario.

El proyecto fue aprobado y Rafael Tarcisio López, subdirector de Enfermería del hospital, se puso en contacto con Ánsares para tener una reunión en la que abordar la manera de desarrollar esta nueva colaboración. Hace unas semanas tuvo lugar ese encuentro y un equipo de trabajo formado por profesionales de Ánsares y del centro hospitalario se han puesto manos a la obra y han repartido tareas y contenidos "para trabajar en lo que, esperamos en un tiempo, se constituya como una realidad".

Por una parte, van a realizar formaciones presenciales para personal sanitario en el centro hospitalario, pero también elaborarán unas píldoras formativas para refrescar contenidos. Éstas serán mini charlas/visualthinkings en formato vídeo para poder reenviar a todo el personal sanitario. En estos apartados se hablará sobre el Trastorno de Espectro Autista, sus dificultades en la vida diaria y se darán consejos a profesionales.

También se acordó en este encuentro realizar historias sociales de los procedimientos médicos más comunes, tales como la extracción de sangre, toma de temperatura, medir peso y talla, toma de constantes... Para ello los profesionales del Juan Ramón Jiménez comunicarán a los representantes de Ánsares cuáles son los pasos que siguen en estos procedimientos y qué materiales utilizan para que la asociación los puedan pictografiar (traducir con pictogramas) y de esta manera, facilitar la comprensión del entorno y reducir la ansiedad en los chicos con autismo.

Además, se realizará una serie de acercamientos piloto por parte de los usuarios de Ánsares: mayores de 16 años (representados por los chicos del centro de día) y menores de 16, según sus necesidades y el trabajo asignado en sus programaciones. La finalidad es familiarizarlos con las instalaciones y que vayan comprendiendo su entorno y lo que ello conlleva.

También van a trabajar la familiaridad con pruebas específicas: radiografías, TAC..., e intentar evitar el recurso a la sedación de los chicos para la realización de estas pruebas (hasta ahora es la técnica más extendida), "puesto que el nerviosismo y los problemas conductuales que presentan (por la ansiedad de no comprender el entorno) impiden en muchas ocasiones" que se lleven a cabo.

Los programas formativos de los profesionales sanitarios y el acercamiento del entorno a las personas con TEA se complementarán con la incorporación de pictogramas en el área de Pediatría. Cada despacho médico y cada espacio irá señalizado con su pictograma correspondiente, "lo que nos hace ganar en accesibilidad".