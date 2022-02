Ángel Gorostidi: "Es la hora de dar voz a los onubenses y que se nos escuche"

–¿Por qué la Plataforma por el desdoble del Túnel de San Silvestre respalda la movilización del 4-M?

–Porque es indispensable. Lo es por todas las obras hidráulicas que forman las necesidades de Huelva y como cualquier otro ciudadano, todas esas infraestructuras que requiere la provincia para su desarrollo.

–¿Es una movilización por el bien común?

–Estamos todos convencidos que Huelva necesita esas infraestructuras para poder despegar y desarrollar todo su potencial. En su convocatoria estamos todos los colectivos sin vinculación de ningún tipo, sin ideología ni intereses, cada uno defendiendo lo que le parece necesario para su sector concreto pero que a la vez son los intereses de todos los ciudadanos de la provincia.

–¿En qué medida repercute a la provincia la falta de esas infraestructuras hidráulicas?

–No es solo lo que lo hacen ahora por la falta sino las consecuencias que podría tener para nuestro futuro inmediato. Hablamos por ejemplo del famoso túnel de San Silvestre que es nuestra materia. No afecta solo a la agricultura o la industria, sino de las necesidades básicas como es el consumo humano. Es un túnel que lleva 50 años construido, comenzó con 8 horas diarias de funcionamiento para poder llevar su mantenimiento y desde hace varios años trabaja las 24 horas sin poder ser inspeccionado. No sabemos si hay degradación interna o tiene alguna necesidad porque hace años que no se puede hacer mantenimiento de ningún tipo. Sería trágico un colapso del túnel. Nos quedaríamos solo con el agua embalsada por debajo del túnel como reserva de consumo pero sería una condena para la agricultura o la industria porque tendría que paralizarse.

–¿A nivel hidráulico cómo calificaría el atraso de la provincia de Huelva?

–Desde los años 70 que se hizo el túnel de San Silvestre también se hicieron las presas del Chanza o el Andévalo, pero evidentemente las obras que se hicieron entonces no se corresponden con las necesidades reales que tiene la provincia de Huelva. En 50 años ha crecido de forma considerable la industria, la agricultura es de primer nivel y la propia población. Obras como la presa de Alcolea son fundamentales.

–¿Por qué deben acudir los onubenses a la movilización del 4-M?

–Por muchos motivos. Por el egoísmo de cada uno por garantizar el suministro de agua y luego como colectivo porque las infraestructuras que nos hacen falta o para nuestra economía. Motivos hay muchos. Desde el transporte de personas o como productores agrícolas si pudiésemos colocar nuestra fruta por vía aérea en dos horas en destino seríamos mucho más competitivos o por ejemplo para el crecimiento del Puerto.

–En la memoria de todos los onubenses está el 3-M como paradigma de la unidad de la provincia. ¿Se puede recuperar ese espíritu?

–Hace falta que el ciudadano se conciencie de sus necesidades, que no es una petición de un sector u otro, sino el interés de todos como sociedad. Hay que explicar bien que aquí no hay reivindicaciones políticas de ningún tipo, sino las necesidades de todos los onubenses que nos colocan en la cola del vagón de España. Los onubenses hacemos unas aportaciones al estado a través de nuestros impuestos y al número de habitantes, a través de la industria o nuestra agricultura y sin embargo no recibimos lo que nos corresponde.

–¿Es el momento de la sociedad civil?

–Es la hora de dar voz a los onubenses, de luchar para que no se nos escuche. No tiene sentido que en el año 2022 tengamos las infraestructuras que tenemos. No pedimos nada que los demás no tengan, Huelva no puede ser menos que cualquier otra provincia. Queremos que las administraciones en general nos escuchen, sean del partido que sean.

–¿Cómo imagina Huelva con todas esas dotaciones reclamadas?

–Sería una provincia diferente, con un PIB mucho mayor, con una economía muy potente, llena de oportunidades para los onubenses. En la vida no vale prometer, valen los hechos. Queremos tener esa Huelva diferente y por eso el día 4 de marzo debemos acudir todos los onubenses al Paseo de la Ría que se nos escuche.