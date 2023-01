Andalucía reivindica su liderazgo como referente económico nacional

Andalucía defiende un modelo de gestión administrativa que facilite la puesta en funcionamiento de proyectos y atraiga inversiones. El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, destacó el impulso de la administración autonómica con el objetivo que conseguir que la región sea “además del mejor lugar para vivir, el mejor para invertir”. Así lo resaltó durante su intervención este viernes en el Foro Joly Andalucía organizado por Grupo Joly con la colaboración de Dravosa y celebrado en la Lonja de Innovación del Puerto de Huelva. Sanz fue presentado por la presidenta de la Autoridad Portuaria, Pilar Miranda, quien avaló “su capacidad de trabajo diaria para que Andalucía sea un lugar mejor”. Definió al consejero como “eficaz, dialogante y trabajador”, facetas que ayudan a “dejar atrás la época de la crispación para afrontar un tiempo de colaboración por el futuro común”.

La transformación de Andalucía como “motor económico de España” tiene como base una fiscalidad menos agresiva, garantías de seguridad y simplificación administrativa. “Es la región más estable, donde es más seguro emprender y trabajamos para agilizar y facilitar las inversiones”, sostiene Sanz. La comunidad pasó “de liderar los ránkings negativos a ser el ejemplo del resto de comunidades, que nos copian. Hemos demostrado con hechos que hay otra forma de gobernar”. Todo ello se traduce en “confianza, certidumbre y seguridad para los inversores que encuentran en Andalucía la estabilidad, seguridad, previsión y presupuestos que no le garantiza ninguna otra comunidad porque aquí ya tenemos presupuestos para 2023, algo que no tiene nadie, y tenemos asegurados los de 2024, 2025…”. El consejero anunció en esta línea un cuarto plan de simplificación administrativa para “ser todavía más atractivos”. Supondrá “un salto definitivo porque no es lógica una administración con 2.000 trámites diferentes”. Todo se traduce en que “la gente cree y apuesta por Andalucía. Está de moda”. El objetivo de la nueva reforma será “pasar del vuelta usted mañana a venga solo una vez”. Todo ello en el marco de un “plan estratégico de la administración territorial que permita transformar leyes y normas para que sea ágil y eficaz”.

Durante su intervención expuso detalles “clave” como la bajada de impuestos que han colocado a la región “como la segunda donde menos se pagan de España” mientras el crecimiento “es el doble que la media de la zona euro, con un 25% de todo el empleo creado a nivel nacional y una reducción del paro con 3 de cada 4 desempleados menos”. No obstante, cuestionó “el impuestazo” del Gobierno de Pedro Sánchez a quien culpó de “sentarle mal que Andalucía avance”.

El futuro económico y de la administración pasa por la digitalización, la apuesta por la inteligencia artificial y la optimización de recursos. Sanz considera que “hay que acortar los tiempos” con ejemplos como “el pago de las subvenciones que han pasado de año y medio a 37 días” o la anticipación en la tramitación de documentación “cuando sabemos que caducan sin necesidad de tener reiniciar procesos”. Una estrategia andaluza de inteligencia artificial abrirá la puerta a proyectos como “la logística inteligente, la detención precoz de incendios o en la agricultura”. Para todo ello “no hay un minuto que perder porque además el presidente Juanma Moreno no nos deja perderlo”.

En todo este escenario resulta clave “el diálogo social”. Sanz explica que “a pesar de tener una mayoría suficiente nos reunimos todas las semanas con empresarios y sindicatos, nos sentamos con Córdoba para la base logística o con el Ayuntamiento de Sevilla para la nueva línea del metro, debatimos sin límite de tiempo ni agenda con la oposición. Podíamos gobernar solos, pero preferimos llegar más lejos todos juntos”. Todo ello “de la mano de los creadores de empleo, que son los empresarios y emprendedores con los que hacemos realidad el liderazgo con el que soñamos muchos años”.

Antonio Sanz destacó proyectos clave para el futuro de la provincia de Huelva durante su intervención. La Unidad Aceleradora de Proyectos tiene sobre la mesa iniciativas que superan los 2.000 millones de inversión y que van a generar más de 9.100 puestos de trabajo. En ese sentido, Sanz argumentó que el organismo está teniendo una “incidencia muy importante gracias a proyectos empresariales de sectores muy diversificados como renovables, minería o industrial”. Así, puso algunos ejemplos como la Planta Biogás de Palos de la Frontera, una nueva explotación minera sobre el yacimiento polimetálico en Valverde del Camino o el nuevo muelle de instalaciones industriales para carga de biocombustible en el Puerto de Huelva. En esta línea de crecimiento y apuesta por Huelva, Sanz resaltó que, desde que Juanma Moreno es presidente de la Junta de Andalucía, la inversión en Huelva “no ha dejado de crecer”. “De los 97 millones de 2019 hemos pasado a los 272,7 en 2023. Lo que supone un 182% más, casi el triple”, enfatizó, al tiempo que declaró que “Huelva ha pasado de estar en la agenda de las promesas a la agenda de los hechos”.

Para el consejero, otro síntoma de que “las cosas se están haciendo bien” en la provincia de Huelva es “su capacidad exportadora”. Y es que, se consolida como la segunda provincia que más exporta en Andalucía, con un volumen de facturación de 8.446 millones en los once primeros meses de 2022 (un 21,5% del total de Andalucía). También puso en valor el protagonismo del Puerto de Huelva en la transformación económica de la provincia: “Es el segundo de Andalucía en volumen de tráfico, superando los 44,1 millones en cifras de negocio, y superando los 32,1 millones de toneladas en 2022, lo que supone un 5% más que en año anterior”, destacando ahí el papel de Pilar Miranda como “ejemplo de gestión”.

Doñana ocupa un papel esencial en la agenda autonómica. Sanz insistió en que “la mejor opción para el futuro de uno de los mayores pulmones de Europa es alcanzar un gran pacto entre instituciones”. En ese sentido, el consejero recalcó que “el Gobierno andaluz sigue con la mano tendida al Gobierno de España” y espera cuanto antes que el Ministerio para la Transición Ecológica convoque la Comisión Bilateral Técnica para que, “entre ambas administraciones, analicemos y avancemos de manera conjunta los asuntos relacionados con el Parque Nacional”.

El objetivo es “dotar a este espacio de ese equilibrio entre la innegable y decidida protección del patrimonio natural y la actividad económica de su entorno donde jamás nadie, y sería torpe, piensa en una incompatibilidad”. Considera que “la actual situación requiere de unidad y yo la reclamo y la exijo, requiere de esfuerzo conjunto de todas las administraciones y yo lo reclamo y estamos dispuestos a dar ejemplo; de ahí que insistamos en la teoría y en la práctica, en la necesidad de un gran pacto con el Gobierno en esta materia, porque creo que Doñana lo necesita”.

Sanz destacó que Huelva ha liderado el descenso del paro en Andalucía en 2022 y maneja la tercera mejor cifra a nivel nacional. Actualmente cuenta con “8.638 parados menos que en 2021, la tasa de desempleo se ha reducido en 16,95% en el último año y ha cerrado 2022 con 403.800 contratos nuevos (35,91% de ellos contratos indefinidos), 29.020 autónomos y 211.112 afiliados a la Seguridad Social, lo que supone un incremento anual de 1,6%”.

El agua es un tema capital para Huelva. La provincia es uno de los grandes productores agroalimentarios europeos y por lo tanto la garantía del suministro hídrico es fundamental para su futuro, más aún en tiempos de sequía. El consejero recordó que los presupuestos de 2023 recogen “52,8 millones en proyectos” de Agricultura y Pesca. Una inversión que, según Sanz, se traduce en una “apuesta fuerte por infraestructuras hídricas y restauración de cauces en acciones relativas al abastecimiento de la Sierra Norte, el aumento de la capacidad de bombeo del Bocachanza o el Anillo Hídrico de Huelva, entre otros”.

Además, enumeró algunos proyectos que ya están pendientes de inicio de obra o en redacción y licitación en infraestructuras de este tipo por un importe superior a los 177 millones, que generarán “unos 2.460 empleos directos verdes que contribuirán a la reactivación económica de Andalucía”. Entre ellas destacó “la ampliación de la EDAR de La Antilla o las obras de colectores y EDAR conjunta de Nerva-Riotinto, son ejemplos de estas importantes actuaciones”.