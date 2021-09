Anatomía de una ola. Así se vivió el tsunami que asoló Huelva

La fortaleza de los Guzmán, que ya andaba medio en ruinas, había sido prácticamente derruida del todo por el temblor , lo mismo que el campanario de San Pedro y, más abajo, el de La Concepción, cuya bóveda se había venido abajo por el golpe de la torre al caérsele encima. No llegó la corriente tan lejos, por fortuna. El agua solo había alcanzado la altura de La Placeta, pero se había llevado por delante toda la calle de La Calzada y los pequeños poblados de las marismas. No terminó el imparable avance del mar hasta cerca de las cuatro de la tarde, y hasta el día siguiente no dejaron de ir y venir las olas.

El patrimonio dañado se reconstruyó en dos años

El terremoto de Lisboa de 1755 fue uno de los eventos naturales más destructivos de la historia de Europa. Con una magnitud cercana a los 9 puntos en la actual escala de Richter y una duración de entre 8 y diez minutos, que fueron eternos, el movimiento de la tierra no fue tan devastador como el tsunami posterior, tan violento que obligó incluso a modificar posteriormente algunas cartas náuticas debido a los cambios producidos en las dinámicas de la costa. Huelva fue probablemente la provincia española más castigada por el desastre. El rey había ordenado hacer recuento de las pérdidas sufridas (José Antonio de Armona y Murga, por su cargo de alto funcionario, tuvo así que recordar una y otra vez la pesadilla que había vivido aquel 1 de noviembre o, en sus propias palabras, “los tristes fastos de la memoria de los que le esperimentaron”), entre las que se encontraban numerosos inmuebles civiles y eclesiásticos, un patrimonio que “sufrió mucho” en toda la provincia, explica Manuel José De Lara, doctor en Historia y Profesor Titular de Historia Moderna de la Universidad de Huelva, pero quizás no tanto como se cree. De hecho, las fuentes existentes confirman que en poco menos de dos años se repuso la mayoría del daño ocasionado por el terremoto y el tsunami en el patrimonio de la ciudad, lo que viene a desmontar el célebre mito de que en Huelva no hay monumentos debido aquel desastre. “Se ha exagerado mucho” su efecto, asegura De Lara. Es cierto que “el terremoto desmanteló muchas casas, sobre todo en la periferia, y que se derrumbaron prácticamente todos los campanarios”, muchos de ellos sobre los propios edificios, “destruyendo buena parte de las bóvedas y techumbres”. El castillo de San Pedro terminó de arruinarse (pero llevaba abandonado más de cien años), lo mismo que la ermita de la isla de Saltés. Mejor suerte corrieron las parroquias de San Pedro y Concepción, esta última con más daño que la primera, y los conventos de Santa María de Gracia, La Victoria en calle Puerto, San Francisco y La Merced. La ermita de La Soledad y San Sebastián apenas notó el terremoto, y las de San Andrés, la Caridad, Santo Cristo de Saltés, La Estrella, La Cinta y San Blas sufrieron derrumbes y grietas que, como el resto, terminaron por repararse en poco menos de dos años. Ni siquiera el mismísimo acueducto de Huelva fue destruido. Muchas de esas construcciones ya no existen, pero “es una falacia” que el terremoto fuera el causante de la destrucción de un patrimonio de siglos que en buena parte desapareció en plena edad contemporánea. La culpa no estuvo, por tanto, en la naturaleza, sino en el hombre. Una especulación inmobiliaria que acabó con él en apenas dos décadas, entre los años sesenta y ochenta del siglo XX. Hay cosas que no cambian nunca, ni siquiera porque venga un tsunami.