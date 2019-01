Amador dice que el cabeza de lista de la confluencia no está cerrado

El portavoz de Participa en el Ayuntamiento de la capital y secretario general de Podemos en Huelva, Jesús Amador, respeta las palabras de la portavoz municipal de IU, Mónica Rossi, quien asegura que se ve como cabeza de lista a la Alcaldía de la confluencia con Podemos tras ser designada candidata por su partido.

Sin embargo, a su vez, el concejal deja claro que aún no hay nada cerrado porque la negociación entre ambas formaciones no ha comenzado y, de hecho, Podemos aún está en primarias.

A su juicio, la mejor fórmula para designar a la persona que lidere la lista pasa por sentarse y por analizar qué candidato o candidata tiene más posibilidades de acceder a la Alcaldía y de contar con el mayor respaldo de la ciudadanía.

“Entiendo que es un postura de su partido que yo respeto pero eso es una declaración de intenciones que no llega a ser así en la práctica. (...) Esto no es una apuesta de mínimos o de quedarnos a la mitad. Para nosotros es una apuesta de ganar la Alcaldía y, en cualquiera de los casos, no hay ninguna fórmula todavía”, aseguró Amador.

En su opinión, es respetable que cada organización crea que su portavoz o candidato es el mejor, si bien “luego hay que verlo de forma consensuada”.

A diferencia de Rossi, aseguró que, en su caso, está “dispuesto” a estar al frente de la lista si así se decide, si bien dejó claro que no le gusta hablar en los términos de lo que le gustaría o no, toda vez que considera que lo que debe primar es considerar qué fórmula es la que dará mejor resultado.