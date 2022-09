Alumnos de portugués de la Escuela de Idiomas de Huelva no pueden iniciar el curso por falta de un profesor

Los alumnos de segundo curso de portugués de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Huelva, han remitido una carta al delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía en Huelva, Carlos Soriano García, en la que denuncian la situación que se han encontrado nada más iniciarse el presente curso académico 2022/2023 por la falta de uno de los dos profesores encargados de impartir las clases de dicho idioma.

Según el escrito, al que ha tenido acceso a esta redacción, el alumnado asistió el pasado día 21 de septiembre a la primera jornada de clases, informándoseles entonces en dicho centro que, "lejos de comenzar las clases, no se nos ha asignado ningún profesor".

En este sentido añaden que, por parte de la dirección del centro, se les hizo saber que desde el pasado mes de junio se está tratando de resolver esta "problemática", la cual "no es algo puntual de este año".

Por dicho motivo, piden a la Delegación que abra la bolsa para cubrir la plaza vacante, ya que consideran "absurdo" que no puedan alterarse los tiempos ante "una necesidad tan acuciante".

Los alumnos que suscriben la misiva y que asistieron al "supuesto día de inicio de curso lectivo" adjuntan a la misma un pliego de firmas "para exigir nuestro derecho como alumnado matriculado" ya que según insisten, "queremos un profesor/a y no estamos dispuestos a perder el medio cuatrimestre esperando a que solucionen un problema que ya se conocía".

Por otra parte, en un escrito remitido a esta redacción, los alumnos afectados del centro precisan que "de los dos profesores necesarios para cubrir la oferta de matriculados en este idioma, uno no ha sido asignado por la Junta, lo que significa que de las seis clases en modalidad presencial, cuatro no han podido empezar el curso, y lo que es peor, tampoco hay una fecha concreta para el comienzo".

Añaden que la dirección del centro está tratando de resolver el problema, pero "la respuesta de la Delegación es que no hay profesores disponibles y no toca abrir la bolsa", por lo que según ellos, "la necesidad acuciante de cubrir esa plaza, por lo visto, no importa", ya que "como siempre, los plazos administrativo-burocráticos no responden a la realidad, y parece que los encargados de verlo, prefieren mirar hacia otro lado".

Las consecuencias de todo ello, precisan, es que los alumnos afectados "sufren la impotencia ante la mala gestión de la administración", en este caso en relación a un asunto en el que, según ellos "llueve sobre mojado" ya que "no se trata de un problema puntual de este curso".

Por último señalan que "después se leerá los esfuerzos hechos para mantener las plazas en lo público, pero la realidad es la que es", y "los alumnos tienen que patalear para que se atiendan sus derechos y no perder medio cuatrimestre esperando a que se dé una solución a un problema que se conocía de antemano".

Por otra parte, fuentes de la dirección del centro consultadas por esta redacción, han indicado que en junio se informó a Educación sobre las "dificultades que podría suponer" cubrir la vacante, y que una vez salieron las plazas "se vio que no se había resuelto". Fue entonces -añaden- cuando se informó sobre la situación a la Delegación mediante distintos escritos remitidos a ésta tanto por parte del alumnado, como desde la propia dirección, en los que se ha solicitado repetidamente la necesidad de cubrir la plaza "a la mayor brevedad posible".

Según la dirección, son un total de 120 los alumnos afectados por esta situación: un grupo de primer curso, dos de segundo y uno más de tercero.

Según la Delegación "se están haciendo todas las gestiones para tener un profesor en fechas próximas"

Por su parte, fuentes de la Delegación han indicado a este periódico que "se están haciendo todas las gestiones para tener un profesor en fechas próximas", a lo que añaden que el procedimiento administrativo "obliga a hacer tres convocatorias" en el Sistema de Provisión de Interinidades (Sipri), que es la bolsa de profesores y, "si no se cubre a través de este sistema, se pasa a llamar telefónicamente. En breve se estará en esta fase, una vez que se ha autorizado iniciar los llamamientos", concluyen.