Alumnos del IES San Sebastián de Huelva participan en un encuentro erasmus en Francia

Alumnos del Instituto de Educación Secundaria San Sebastián, de Huelva, han participado en el I Encuentro de Socios del Proyecto Erasmus+KA229: Together, Investigate and Learn, to Tackle Climate Issues (Tilt), que se ha celebrado en el Liceo Alain Borne de Montelimar (Francia) con los alumnos franceses, italianos (Riposto, Sicilia) y griegos (Creta, Grecia ) para tratar temas relacionados con los tipos de energía según la fuente y la influencia de éstas en el cambio climático.

Se han realizado diversas actividades como Job Shadowing, tanto para el alumnado como el profesorado para conocer el funcionamiento del Liceo; exposiciones de los trabajos de La Política Energética de cada uno de los países socios, seguido de un kahoot para interaccionar entre los diferentes países; wordshos sobre diferencias fuentes de energía en el laboratorio de física, estudiando sus ventajas y su problemática ambiental.

Y También se ha trabajo con blob, un organismo unicelular eucariota, en el laboratorio de biología para estudiar cuáles eran sus fuentes de carbono y de energía. Este organismo es del mismo tipo que se usa en la Nasa.

Las actividades fuera del Liceo han consistido en una salida a la central nuclear de Cruas-Meisse. Y visitas culturales a Avingnon, la gruta de Chauvet y a Grignan.

El encuentro se ha clausurado con una ceremonia en el Liceo en la que ha participado todo el profesorado implicado en el proyecto, el alumnado de los países socios y también las familias anfitrionas que han acogido al alumnado.