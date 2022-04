Alumnos de siete colegios de Huelva participan en encuentros con mentores de inspiración

La directora general de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia, Almudena García, acompañada por la delegada territorial de Educación y Deporte en Huelva, Estela Villalba, y por la alcaldesa de Punta Umbría, Aurora Águedo, ha inaugurado el primer Encuentro Provincial con los Mentores de Inspiración Minerva Salas y Carmen Martín Jiménez en el Teatro del Mar de la localidad puntaumbrieña.

Un total de siete centros de Huelva participan en los proyectos de Mentoría Social Fénix de Andalucía, una iniciativa que se suma a la estrategia global de la Consejería para lograr el éxito escolar en los centros docentes situados en las zonas de Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS). En este primer encuentro provincial participan los alumnos de 1º y 2º ESO de los IES Bitácora y Saltés de Punta Umbría.

García ha agradecido a estas mentoras, que son referentes sociales, “que hayan aceptado formar parte de esta iniciativa para guiar y orientar al alumnado, contarles su experiencia de superación y de esfuerzo, y aumentar su motivación como vía para alcanzar los objetivos que se marquen en su formación académica y personal”.

Por su parte, la delegada territorial ha celebrado que el alumnado que participa en este proyecto "tenga la referencia de personas que han alcanzado sus logros desde abajo y con mucha perseverancia y se pueda avanzar en la atención al alumnado vulnerable y apoyarle tanto en su itinerario educativo como en su proyecto de vida”.

Minerva Salas, sevillana diplomada en Magisterio y en Educación Infantil por la Universidad San Pablo CEU, ejerce como representante de futbolistas, es agente de la RFEF (Real Federación Española de Fútbol) y directora de IMPLICA-T Football Manager desde enero de 2011. En su intervención, Minerva ha hecho mención a que la clave del éxito es “ser perseverante, no rendirse nunca, ser consciente de las propias capacidades y sacarle el máximo rendimiento”. “Lo importante es no rendirte, creer en ti, creer en tus posibilidades, pelear mucho, trabajar mucho y si no llega el éxito, tener siempre un plan B que te haga crecer”, ha añadido.

Por su parte, Carmen Martín Jiménez, como empresaria del Grupo Martín Casillas durante 16 años, abogada, experta en liderazgo emocional y de equipo, ha destacado que se deben marcar unos objetivos diarios, objetivos alcanzables, puntos de referencia para proyectarse y empezar a andar, para creer y desarrollarse, para no perderse, para no divagar. A partir de ahí caminar poco a poco hacia esa meta”. En cuanto a las herramientas necesarias para emprender, ha destacado el autoconocimiento, la confianza, la importancia de la formación reglada, la cultura del esfuerzo, la gestión de las emociones, creer en uno mismo para convencer al otro”. Igualmente, ha destacado el papel de la experiencia, de la emoción, la importancia de tener unos referentes (mentores, profesores, amigos), el hecho de visualizar el objetivo y verbalizarlo para hacerlo realidad”