Almonte reivindica el desdoble de la carretera A-483

Tres accidentes en el último mes, uno de ellos de extrema gravedad con el fatal desenlace de dos menores fallecidos. Y una carretera donde se han producido los hechos, que es vía de acceso a uno de los principales núcleos turísticos de Huelva, Matalascañas. La A-483 discurre por el paraje natural de Doñana y se cobra vidas. El eterno dilema, o la eterna lucha. El Ayuntamiento de Almonte, por cuyo término discurren gran parte de los kilómetros de la calzada, es claro en su postura y así lo manifestó la alcaldesa de la localidad, Rocío Espinosa, a Huelva Información, "estamos a favor del desdoble", ya que en el periodo de alegaciones del Plan Más Cerca, el equipo de gobierno municipal pidió accesos a la variante del Rocío y a su vez expresó por escrito a la Consejería de Fomento la necesidad de considerar estas mejoras como una primera fase de un plan que tiene que contar con una intervención mucho más amplia.

En concreto, la alcaldesa vio favorables las mejoras en el acceso de la rotonda de Bionest, para controlar el flujo de tráfico al Rocío, y en las alegaciones para pedir accesos desde la variante a su paso por la aldea alegaba "considerar este proyecto como solución transitoria y puntual, a modo de primera fase del proyecto de más envergadura y más global en el que se ratifica esta Corporación y que es su principal apuesta: el doble carril para el tramo completo Almonte-Matalascañas". Estas declaraciones forman parte de las alegaciones antes mencionadas, que son de hace dos años, y a las que Espinosa ha querido referirse para "dejar bien clara" la posición del Ayuntamiento de Almonte sobre este tema desde que la alcaldesa tomó posesión de su cargo. Espinosa fue contundente con la cuestión y dijo tener los pies en la tierra y ser consciente de su responsabilidad para mirar ante todo por la seguridad de las personas, sin que este factor sea incompatible con la importancia de la conservación y riqueza natural en Doñana. Por este motivo la máxima representante almonteña expresó a este periódico su voluntad de mantender el contacto con la Delegación de Fomento de la Junta en Huelva, así como con la Consejería, de quienes manifestó su compromiso de que finalmente se haga el desdoble de la A-483. La alcaldesa explicó que las visitas de la delegada de Fomento, María José Bejarano, a Almonte para reunirse con agentes sociales de la localidad han tenido lugar con bastante frecuencia y que el consejero, Felipe López, también ha acudido en dos ocasiones para reunirse con el Ayuntamiento y las entidades afectadas. Espinosa declaró estar de acuerdo con las mejoras que se van a llevar a cabo después del verano, "siempre y cuando sean compatibles como una primera fase del desdoble de la carretera". Al respecto la alcaldesa informó de que "el consejero apuesta también por el desdoble pero que actualmente no es posible, por lo que iban a hacer actuaciones encaminadas a mejorar siempre la seguridad", declaró Espinosa sobre la postura de la Junta de Andalucía ante la cuestión.

La reivindicación de desdoblar la vía desde donde acaba la autovía, al salir de Almonte, hasta la localidad costera es antigua. Cerca de veinte años de alegaciones, de reuniones y de protestas -tanto de vecinos de la provincia de Sevilla como de Huelva- para ofrecer esa seguridad que muchos están plenamente convencidos de que es inexistente. Los últimos acontecimientos, con un accidente en la incorporación desde Bollullos del Condado y otro accidente anterior donde perdieron la vida dos menores de la localidad, ha puesto en pie de guerra a esta población, cuyo gobierno municipal presentó el pasado 11 de julio una moción para dar una solución a esta problemática. De esta manera, el equipo de gobierno, con Isabel María Valdayo a la cabeza, pretende unir su voz y apoyar a la plataforma ciudadana que se está movilizando para dar una solución definitiva a una situación que se ha convertido en permanente a lo largo de los años. Así, se acaba de constituir de forma legal como asociación la Plataforma A-483, con el objetivo claro de alzar la voz para que las intenciones no se queden en palabras vacías, sino que se realicen. Isabel Camacho, presidenta de la asociación, explicó que se van a llevar a cabo medidas de protesta y movilizaciones para que los planes aprobados por la Junta de Andalucía se ejecuten, así como una recogida de firmas. Además, informó de que se van a reunir con dirigentes del Partido Popular porque ellos la han llamado, pero Camacho fue contundente al referirse a la plataforma como una asociación apolítica, que espera en poco tiempo poder ser ellos mismos los que organicen encuentros con todos los entes implicados. La alcaldesa de Bollullos señaló que "lo único que se está haciendo en la carretera es parchear" con arreglos en el asfalto de la calzada, pero que "eso no supone absolutamente nada" para las reivindicaciones que llevan veinte años sobre la mesa, comentó Valdayo.

Desde el Ayuntamiento de La Palma, otra de las localidades con mucho tránsito de vecinos a Matalascañas, su alcalde, Manuel García Félix, declaró sumarse a las reivindicaciones de los pueblos de la comarca "por una razón obvia de seguridad", apuntó, pero es necesario que la "Junta de Andalucía dote presupuestariamente tanto el proyecto como la ejecución material" del desdoble. Sobre la necesidad de la preservación del medio natural, García también se pronunció y en este sentido mencionó la autovía que pasa por el parque natural de los Alcornocales, ya que a pesar de su coste "se apostó por ello". Esta vía se convierte en un claro ejemplo de sostenibilidad y modernas infraestructuras en un terreno de gran valor ecológico.

Las reivindicaciones de las asociaciones y grupos de vecinos también se reflejan en Facebook a través del grupo Soluciones Ya, con casi 1.600 miembros, y cada vez son más contundentes. Las redes echan humo, son un espejo del malestar social que existe en torno a este tema. La época estival es el momento en el que rebrota un asunto, cuya solución sigue sin realizarse. La carretera tiene un índice alto de paso de vehículos no solo durante el verano y la romería del Rocío, cuyas cifras suben de forma exponencial, sino durante el resto del año, ya que el territorio está lleno de fincas agrícolas y empresas cuyo tránsito de jornaleros y del resto de trabajadores se produce durante los periodos de recolecta -con mayor asiduidad- y también durante el resto del año. Las cifras apuntan al paso de 7.000 vehículos en temporada baja, cifra que sube a más de veinte mil en verano, y a la cifra de más de un millón de habitantes en la aldea marismeña durante la romería del Rocío, con el consiguiente número desorbitado de desplazamientos.

El presidente de Apyme de Almonte, Pedro Roldán, apuesta por un estudio global de la situación y que no se tenga que mirar el presupuesto para trazar un proyecto, ya que al final lo que se ha hecho desde hace varios años son arreglos parciales que incluso generan más despistes en el conductor y a la larga una inversión mayor, por lo que para Roldán es una solución peor que un proyecto definitivo. En cuanto a las entradas a fincas agrícolas y núcleos de empresas, Roldán manifestó que no todo puede hacerse a través de rotondas o ensanchamientos que suponen más atascos a la vez. El empresario se mostró claro a la hora de apostar por los técnicos de infraestructuras y por el uso de la tecnología más moderna para buscar alternativas seguras con las personas y compatibles con el medio ambiente, como pueden ser tramos soterrados o elevados. Para Roldán es posible, aunque el proyecto tarde un tiempo extenso en estar elaborado y el presupuesto sea alto. En cuanto al clima, entre los distintos empresarios de la zona, el almonteño recalcó la preocupación de los propietarios de fincas agrícolas, ya que sus trabajadores tienen que utilizar esa vía para acceder a sus puestos. Aun así, aseguró que en la época estival el ritmo de trabajo de estas empresas está en su punto más bajo, si no la problemática sería mayor.

Por otra parte, desde Matalascañas la indignación por la situación enquistada en el tiempo es más que notable. El presidente de la asociación de propietarios del núcleo costero, Juan Gómez, explicó que no se han llevado a cabo ni el Plan Más Cerca ni el Plan Pista, ambos subvencionados con fondos europeos y que tiene que ejecutar la Junta de Andalucía, según palabras de Gómez. La ejecución de estos planes estaba prevista y aprobada hace años, pero no se ha llevado a cabo. Según el presidente de la asociación "llevamos casi cuarenta muertos desde que estamos reivindicando que se lleve a cabo el Plan Más Cerca y sobre setecientos heridos", puntualizó.

En cuanto a la viabilidad real del desdoble tanto desde Almonte al Rocío como de la aldea hasta Matalascañas, Gómez tiene claro que es factible. Según desglosó Gómez, se pueden realizar vías de servicio y otras vías de accesos a la doble calzada que facilite la llegada y salida a fincas agrícolas y a empresas de diversa índole diseminadas a lo largo de la carretera. Gómez fue muy crítico a la hora de expresar que la variante del Rocío, según su opinión, es peligrosa y sigue sin solucionar el problema, ya que genera despistes en los conductores, tal y como él dice haber presenciado desde su vehículo. Igualmente, se posiciona a favor de posibles elevaciones de la vía o soterramientos, los cuales serían beneficiosos para el paso de animales del parque de Doñana, según expresó Gómez.

Desde 2014 hasta la actualidad han fallecido cinco personas en la carretera autonómica, según datos facilitados por la Jefatura Provincial de la Dirección General de Tráfico. Asimismo, 111 accidentes con víctimas han tenido lugar desde 2014 hasta el día de hoy, además de otros accidentes en los que no ha habido que lamentar daños personales. En cuanto a puntos negros en la A-483, la Dirección General de Tráfico no tiene catalogado ninguno, al no cumplirse en ningún tramo de la vía los requisitos para ser catalogados como tal.