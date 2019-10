Alma urbana para huir de la monotonía

El alma es el alma, incorruptible, no se puede perder. Lo demás es todo evolución y cambio. Un cambio fruto de la experiencia propia. Cada momento tiene una atmósfera para vivir y sentir las vivencias, cada uno a su manera. La conducción no lo es menos. Y en BMW lo saben bien, desde hace décadas. La firma alemana transmite el placer de conducir y sus usuarios así lo perciben y buscan potencia, fuerza, pasión, pura adrenalina y vivencias. Por eso, el nuevo serie 1 de la marca del círculo azul y blanco derrocha furia, energía, deportividad, pero, a la vez, alma de urbanita. Compacto, pero elegante y fresco. Robusto, pero dinámico y adaptable a las circunstancias de una ciudad cambiante. El nuevo serie 1 no se conduce, se vive.

El nuevo modelo de BMW destaca por su versatilidad, pero también por sus infinitas opciones de personalización. Todo es moldeable, todo es configurable y adaptable a cada experiencia. Por eso, todos los BMW comparten el alma, pero lo demás depende de cada corazón que lo maneje. “Se puede tener un coche deportivo por fuera y con una configuración completamente distinta por dentro”, apunta Ricardo Hueso Bracero, director de ventas de Autogotransa, concesionario de la marca germana en Huelva. Lo dice sin ocultar la ilusión y la emoción de quien ha obtenido un gran premio tras realizar un arduo e intenso esfuerzo.

“El espíritu es urbanita, pero ahí queda lo único que no ha cambiado respecto a versiones anteriores. Nunca es uno más”, asegura Hueso. Y es que cada carácter, cada persona, tiene un serie 1 adaptado para sí. Tal es así que, incluso desde antes de abrir una puerta ya se pueden manejar multitud de opciones gracias a BMW Connected. Además, el sistema Hola, BMW es “una puerta a un BMW a la carta, con una lista de opciones casi interminable para elegir tu propio coche. Cada personalidad tiene un coche a su medida”, explica el director de ventas de Autogotransa.

¿Tiene un móvil con sistema operativo Android? Es la mejor forma para acceder al nuevo modelo de la serie 1 y, una vez en el interior, esta compatibilidad se amplía a los sistemas de Apple. De esta forma, se pueden tener las aplicaciones del smarthphone en la elegante pantalla integrada junto al cuadro, con lo que la música, las comunicaciones y cualquier opción que tengamos configurada la transmitiremos a nuevo vehículo para hacerlo aún más nuestro.

No hay dos BMW serie 1 iguales. O sí. Hay algo que es común a todos. Y que ninguno puede quitar. El apartado de seguridad no admite personalización porque está al máximo nivel para todos. Desde las luces láser, de las que la firma bávara es pionera, y que cuentan con un alcance de casi dos kilómetros, hasta el sistema de prevención de colisiones en entornos urbanos mediante el cual el vehículo frena en seco en menos de un segundo si, circulando a menos de 70 km/h, detecta un obstáculo o peatón, a la vez que tensa los cinturones de seguridad, con lo que se reducen los efectos de un posible impacto.

Todas estas impresionantes opciones se destinan al confort, la seguridad y el diseño. Pero el corazón del serie 1 no es menos espectacular. El amplio abanico de motorizaciones, tanto diésel como gasolina abarca desde los 116 CVen diésel, con un consumo muy reducido, hasta la versión más potente y radical de 340 CV con cuatro cilindros. Y en el primer semestre de 2020 llegarán las versiones híbridas del nuevo serie 1.

Ya está en la calle. Un opción es quedarse mirando cuando lo vea pasar. Pero así, le quedan muchos sentidos por activar. El nuevo serie 1 está concebido para que la conducción sea un torrente de sensaciones y vuelva a reconocer que le gusta conducir.