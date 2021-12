Alianza entre Cepsa y Endesa para acelerar la movilidad eléctrica en España y Portugal

Cepsa y Endesa han firmado una alianza pionera que ayudará a acelerar la transición energética en España y Portugal, impulsando la descarbonización del transporte y el fomento de la movilidad sostenible. Philippe Boisseau, consejero delegado de Cepsa, y José Bogas, consejero delegado de Endesa, han sellado hoy el acuerdo, junto con Maarten Wetselaar, que será el nuevo CEO de Cepsa a partir del próximo 1 de enero.

Cepsa junto a Endesa X, la línea de negocio de Endesa de movilidad eléctrica, van a trabajar conjuntamente para desarrollar la que será la mayor red de recarga ultrarrápida de España y Portugal en carretera (on the go). Esta nueva red de recarga ultrarrápida que desplegará Cepsa (puntos de 150 kW situados en todos los corredores y principales vías de comunicación) se unirá a los planes de desarrollo de infraestructura de recarga que ya tiene Endesa X: 75 puntos de recarga ultrarrápidos ya instalados en 25 ubicaciones por toda España. Estos equipos permitirán que los usuarios puedan recargar el 80% de la batería de sus vehículos eléctricos en aproximadamente 10 minutos.

Los clientes de Cepsa y Endesa podrán usar todos los cargadores públicos de ambas compañías a través de sus respectivas plataformas digitales (apps). Como las redes de recarga son totalmente interoperables, los clientes podrán usar todos los cargadores públicos de ambas compañías.

Con este acuerdo, los clientes de Cepsa podrán disfrutar ya desde principios de año, a través de su propia app móvil, de los cerca de 2.800 puntos de recarga que Endesa X ya tiene desplegados tanto en ciudades, vías de comunicación y transporte, como en zonas rurales para vertebrar las distintas zonas de España, con el uso de todas las tecnologías (ultrarrápida, rápida y semirrápida).

Además, ambas compañías colaborarán activamente en el desarrollo de una propuesta comercial de movilidad eléctrica en todos los ámbitos, con el objetivo de que todos los usuarios que quieran apostar por la movilidad eléctrica puedan tener a su disposición una solución integral que cubra sus necesidades de recarga, tanto en el ámbito de acceso público como en el ámbito de la recarga vinculada.

Durante el acto de firma del acuerdo, Philippe Boisseau, CEO de Cepsa, ha destacado: “Esta alianza supone un paso relevante no solo para ambas compañías, sino que se trata de un hito destacado para la transición energética en España y Portugal. Por primera vez, se unen esfuerzos de manera decidida y transversal para hacer posible la descarbonización del transporte en línea con la consecución de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es un honor poder hacerlo con una empresa como Endesa”.

Por su parte, José Bogas, consejero delegado de Endesa, ha señalado que “las colaboraciones entre empresas son fundamentales para acelerar proyectos y ser más útiles para la sociedad. Esta es la esencia del acuerdo que acabamos de cerrar con Cepsa. Un proyecto conjunto que es vanguardia en las soluciones de movilidad eléctrica y que ayuda a frenar los efectos del cambio climático. Endesa tiene una senda bien marcada hacia su neutralidad climática y celebramos que Cepsa nos haya elegido como compañeros de viaje en este proyecto”.

Para Pierre-Yves Sachet, director comercial de Cepsa: “Gracias a este acuerdo pionero vamos a poder dar servicio a las nuevas necesidades de movilidad de nuestros clientes. Con el desarrollo de nuestra red de recarga ultrarrápida y la facilidad de acceso a la red pública de Endesa X, aportamos una experiencia completa y diferencial al cliente de vehículo eléctrico, que cubrirá todas sus necesidades de recarga tanto en sus destinos habituales como en los viajes de larga distancia”.

Mientras, Davide Ciciliato, director general de Endesa X apunta: “Endesa X siempre ha tenido como objetivo prioritario que el desarrollo de la recarga de vehículo eléctrico tenía que ir ligado a donde el cliente quiere y necesita cargar. Y esa ha sido la máxima en nuestro despliegue en los últimos tres años. Con innovación, la tecnología necesaria y la experiencia del equipo, hemos desarrollado soluciones que satisfacen todas las necesidades del usuario, desde la recarga en casa como en el ámbito público, que hoy se refuerza gracias a esta alianza. Y, por último, y no menos importante, la tecnología digital que permite que la transición a la movilidad eléctrica sea sencilla y natural”.

Cepsa y Endesa están comprometidas con la transición energética para acelerar la descarbonización en el transporte y el fomento de la movilidad sostenible. Esta alianza contribuye de manera decisiva a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en concreto al ODS 7 (energía asequible y no contaminante) y al ODS 13 (acción por el clima), en el marco de la Agenda 2030 y la lucha contra el cambio climático. Cepsa está trabajando en un profundo plan para dar un giro verde a todos sus negocios y convertirse en un referente de la transición energética, en el que las energías renovables y las soluciones para la movilidad sostenible tendrán un papel protagonista.

La compañía aporta su red de estaciones de servicio en España y Portugal, repartidas en localizaciones estratégicas, tanto en zonas urbanas como en los principales corredores y vías de comunicación, en los que ofrece soluciones multienergía y otros servicios complementarios. Además, en 2023 todas las estaciones de Cepsa contarán con paneles fotovoltaicos, lo que le convertirá en la primera red completa de estaciones de servicio generadora de energía renovable en Europa.

Endesa, por su parte, trabaja para hacer realidad un nuevo modelo energético basado en las energías limpias que le permita ofrecer un mejor servicio y cuidar nuestro planeta. La compañía, en la última actualización de su plan estratégico, anuncia el adelanto de su objetivo de ser una compañía 100% renovable en 2040, una década antes, alineándose con la meta anunciada por su matriz Enel. El adelanto temporal de 2050 a 2040 para ser una empresa totalmente libre de emisiones se sustenta en una sólida cartera de proyectos renovables que alcanza los 80 gigavatios. Endesa acompañará la consecución de este hito clave con una apuesta decidida por la electrificación de los consumos ganándose la lealtad de sus clientes mediante la generación de valor tanto para ellos como para la compañía.

